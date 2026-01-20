మంగళవారం, 20 జనవరి 2026
మంగళవారం, 20 జనవరి 2026 (15:48 IST)

ఏమండీ... మన అబ్బాయిని నేనే చంపేసానంటూ భర్త వద్ద బావురుమంది

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్‌లో దారుణం జరిగింది. ఓ వివాహిత ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడుపుతూ వుండగా ఆ సమయంలో ఆమె కుమారుడు దాన్ని చూసేసాడు. దాంతో ఈ విషయాన్ని తన బిడ్డ ఎక్కడ తన భర్తకు చెప్పేస్తాడోనన్న భయంతో పిల్లవాడిని భవనంపైకి తీసుకుని వెళ్లి అక్కడి నుంచి కిందకు తోసేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో పోలీసు కానిస్టేబుల్ ధ్యాన్ సింగ్, అతడి భార్య జ్యోతి నివాసముంటున్నారు. వీరికి ఐదేళ్ల కుమారుడు వున్నాడు. ఇదిలావుండగా జ్యోతిపై పొరుగింటి ఉదయ్ కన్నేసాడు. డాబా పైకి వచ్చినప్పుడు ఎంతో మర్యాదగా పలుకరిస్తూ ఆమె దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాడు. అలా కొద్దిరోజుల్లోనే ఆమెకి సన్నిహితంగా మారిపోయాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. భర్త డ్యూటీకి వెళ్లగానే ఉదయ్ కు ఫోన్ చేసి పిలిచేది. అలా వాళ్లిద్దరూ వీలున్నప్పడల్లా ఏకాంతంగా గడుపుతున్నారు.
 
ఐతే 2023 ఏప్రిల్ 28న తల్లి మరో వ్యక్తితో అభ్యంతరకర రీతిలో వుండటాన్ని ఆమె ఐదేళ్ల కుమారుడు జతిన్ చూశాడు. ఈ విషయాన్ని అతడు తన భర్తకు చెబుతాడేమోనని ఆందోళనకు గురైన జ్యోతి పిల్లవాడిని మేడ మీద నుంచి కిందకు తోసేసింది. బాలుడికి తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. జతిన్ ప్రమాదవశాత్తూ భవనం పైనుంచి కింద పడ్డాడని అంతా నమ్మారు. 15 రోజుల తర్వాత జ్యోతి అర్థరాత్రి నిద్రలేచి ఎక్కిళ్లు పెట్టి ఏడుస్తూ వుంది. భర్త ఆమెను సముదాయించేవాడు.
 
కానీ వారం తర్వాత.. ఏవండీ... పక్కింటి వ్యక్తి ఇచ్చే సుఖం కోసం మన అబ్బాయిని నేనే చంపేసా, అంటూ భర్తతో చెప్పి బోరుమంటూ విలపించింది. ఆమె మాటలకు భర్త షాక్ తిన్నాడు. ఆమె మాటలను రికార్డ్ చేసిన ధ్యాన్ సింగ్ పొరుగున్న వున్న ఉదయ్ తన భార్యను కలిశాడనేందుకు అవసరమైన ఆధారాలను సేకరించాడు. వీటిని పోలీసు స్టేషనులో సమర్పించాడు. కేసు విచారణ జరిపిన కోర్టు జ్యోతిని దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఆమెకి జీవిత ఖైదును విధించింది. ఐతే ఆమె ప్రియుడిని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది.

కాన్ సిటీ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ ను ఆవిష్కరించిన లోకేష్ కనకరాజ్

కాన్ సిటీ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ ను ఆవిష్కరించిన లోకేష్ కనకరాజ్అర్జున్ దాస్ ప్రధాన పాత్రలో మలయాళ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అన్నా బెన్, కామెడీ కింగ్ యోగి బాబు, వెటరన్ నటి వడివుకరసి తో పాటు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అకిలన్ కీలక పాత్రలు పోషించిన చిత్రం కాన్ సిటీ. పవర్ హౌస్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది, హరీష్ దురైరాజ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. లోకేష్ కనగరాజ్ లాంచ్ చేసిన టైటిల్ & ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్ మధ్యతరగతి కుటుంబం మనసుని తాకేలా ప్రజెంట్ చేస్తోంది.

NTR: కుల వివ‌క్ష‌ను ప్ర‌శ్నిస్తూ దండోరా తీసినందుకు అభినందించిన ఎన్టీఆర్‌

NTR: కుల వివ‌క్ష‌ను ప్ర‌శ్నిస్తూ దండోరా తీసినందుకు అభినందించిన ఎన్టీఆర్‌మంచి సినిమాల‌కు ఎప్పుడూ మ‌ద్ధ‌తుగా నిలిచే స్టార్ హీరో, మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ రీసెంట్‌గా ‘దండోరా’ సినిమాను చూశారు. క‌థ‌, క‌థ‌నం, పాత్ర‌ల తీరు తెన్నులు, సాంకేతిక నిపుణుల ప‌నితీరు అన్ని ఆయన‌కు చాలా బాగా న‌చ్చాయి. దీంతో ఆయ‌న త‌న ఎక్స్‌(ట్విట్ట‌ర్‌)లో ‘‘నేను ఇప్పుడే ‘దండోరా’ సినిమా చూశాను. చాలా లోతుగా, బ‌లమైన‌ ఆలోచనల‌కు దారి తీసేలా రూపొందించిన సినిమా ఇది. శివాజీ గారు, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, బిందు మాధవి.... ఇలా అందరూ అద్భుతంగా నటించారు.

న్యూయార్క్‌లో ది స్టోరీటెల్లర్ యూనివర్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్

న్యూయార్క్‌లో ది స్టోరీటెల్లర్ యూనివర్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్భారతీయ మూలాలు కలిగిన ప్రముఖ ఫిల్మ్‌మేకర్, నటుడు, నిర్మాత వెంకట్ సాయి గుండా న్యూయార్క్ నగరంలో 'ది స్టోరీటెల్లర్ యూనివర్స్' అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌ను విజయవంతంగా ప్రారంభించారు. ఈ బూటిక్ ఫెస్టివల్ స్వతంత్ర కథకులకు ప్రపంచ వేదికగా నిలిచింది. కరీంనగర్ (తెలంగాణ)కు చెందిన వెంకట్ సాయి గుండా, తన ఫీచర్ ఫిల్మ్ 'ది డిజర్వింగ్'తో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందారు.

Asin: పదేళ్లు గడిచాయి.. అద్భుత భాగస్వామితో మా ప్రయాణం అదుర్స్.. అసిన్

Asin: పదేళ్లు గడిచాయి.. అద్భుత భాగస్వామితో మా ప్రయాణం అదుర్స్.. అసిన్గజినీ నటి అసిన్ తొట్టుంకల్ తన భర్త రాహుల్ శర్మతో కలిసి తమ వైవాహిక జీవితంలో 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, రాహుల్ తన భార్యకు ఒక మనోహరమైన పోస్ట్‌ను అంకితం చేస్తూ, వారి క్రైస్తవ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఒక అరుదైన చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో, అసిన్ తెల్లటి పెళ్లి గౌనులో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. అతను అసిన్‌తో కలిసి తీసుకున్న ఒక సహజమైన సెల్ఫీని కూడా పంచుకున్నారు.

Rashmi Gautam: కల్చర్ మరిచిపోయారు.. ఆవు, కుక్కలకు అన్నం పెట్టలేదా?

Rashmi Gautam: కల్చర్ మరిచిపోయారు.. ఆవు, కుక్కలకు అన్నం పెట్టలేదా?వీధికుక్కలను చంపేయడంపై నటి రేణూ దేశాయ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తాజాగా డాగ్స్ విషయంలో ప్రభుత్వాలు, కోర్ట్‌లు అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని వారు అంటున్నారు. రష్మి గౌతమ్‌ ఆవేదన చెందింది. ఒకప్పుడు.. మన ఇంట్లో అన్నం మిగిలితే మొదట ఆవుకి, ఆ తర్వాత కుక్కకి పెట్టేవాళ్లం. ఇది మన అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలం నుంచి ఉండేది. అప్పట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇదే చేశారు. అదొక కల్చర్‌లాగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు, దాన్ని అంతా మర్చిపోయారు, ఎవరూ ఆ వైపు ఫోకస్‌ చేయడం లేదు. కల్చర్‌ అంటే బట్టలకే పరిమితం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 2020లో హైదరాబాద్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
