ఏమండీ... మన అబ్బాయిని నేనే చంపేసానంటూ భర్త వద్ద బావురుమంది
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో దారుణం జరిగింది. ఓ వివాహిత ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడుపుతూ వుండగా ఆ సమయంలో ఆమె కుమారుడు దాన్ని చూసేసాడు. దాంతో ఈ విషయాన్ని తన బిడ్డ ఎక్కడ తన భర్తకు చెప్పేస్తాడోనన్న భయంతో పిల్లవాడిని భవనంపైకి తీసుకుని వెళ్లి అక్కడి నుంచి కిందకు తోసేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో పోలీసు కానిస్టేబుల్ ధ్యాన్ సింగ్, అతడి భార్య జ్యోతి నివాసముంటున్నారు. వీరికి ఐదేళ్ల కుమారుడు వున్నాడు. ఇదిలావుండగా జ్యోతిపై పొరుగింటి ఉదయ్ కన్నేసాడు. డాబా పైకి వచ్చినప్పుడు ఎంతో మర్యాదగా పలుకరిస్తూ ఆమె దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాడు. అలా కొద్దిరోజుల్లోనే ఆమెకి సన్నిహితంగా మారిపోయాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. భర్త డ్యూటీకి వెళ్లగానే ఉదయ్ కు ఫోన్ చేసి పిలిచేది. అలా వాళ్లిద్దరూ వీలున్నప్పడల్లా ఏకాంతంగా గడుపుతున్నారు.
ఐతే 2023 ఏప్రిల్ 28న తల్లి మరో వ్యక్తితో అభ్యంతరకర రీతిలో వుండటాన్ని ఆమె ఐదేళ్ల కుమారుడు జతిన్ చూశాడు. ఈ విషయాన్ని అతడు తన భర్తకు చెబుతాడేమోనని ఆందోళనకు గురైన జ్యోతి పిల్లవాడిని మేడ మీద నుంచి కిందకు తోసేసింది. బాలుడికి తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. జతిన్ ప్రమాదవశాత్తూ భవనం పైనుంచి కింద పడ్డాడని అంతా నమ్మారు. 15 రోజుల తర్వాత జ్యోతి అర్థరాత్రి నిద్రలేచి ఎక్కిళ్లు పెట్టి ఏడుస్తూ వుంది. భర్త ఆమెను సముదాయించేవాడు.
కానీ వారం తర్వాత.. ఏవండీ... పక్కింటి వ్యక్తి ఇచ్చే సుఖం కోసం మన అబ్బాయిని నేనే చంపేసా, అంటూ భర్తతో చెప్పి బోరుమంటూ విలపించింది. ఆమె మాటలకు భర్త షాక్ తిన్నాడు. ఆమె మాటలను రికార్డ్ చేసిన ధ్యాన్ సింగ్ పొరుగున్న వున్న ఉదయ్ తన భార్యను కలిశాడనేందుకు అవసరమైన ఆధారాలను సేకరించాడు. వీటిని పోలీసు స్టేషనులో సమర్పించాడు. కేసు విచారణ జరిపిన కోర్టు జ్యోతిని దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఆమెకి జీవిత ఖైదును విధించింది. ఐతే ఆమె ప్రియుడిని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది.