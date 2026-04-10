భర్త నల్లగా ఉన్నాడనీ ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసి భార్య... ఎక్కడ?
భర్త నల్లగా ఉన్నాడని తన ప్రియుడితో కలిసి భార్య దారుణానికి తెగబడింది. ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను హత్య చేసింది. ఇందుకోసం కిరాయి హంతుకులు, గూండాలను నియమించుకుని, హత్యను దోపిడీగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసి విఫలమైంది. ఈ దారుణం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని థార్ జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని థార్ జిల్లాలో తన భార్య ప్రియాంక పురోహిత్ (25)తో నివసిస్తున్న దేవకృష్ణ (28) ఈ నెల 7వ తేదీ రాత్రి, అతను తన ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా, దుండగులు దాడి చేసి దేవకృష్ణను హత్య చేశారు. ప్రియాంక కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ, అది దోపిడీ అని అందరినీ నమ్మించింది. పైగా, దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి, తనను కట్టేసి, తన భర్తను చంపి, ఇంట్లోని నగదు, నగలు దోచుకున్నారని అందర్నీ నమ్మించింది.
అయితే, ఆమె చెప్పిన కథలో పొంతన లేకపోవడంతో, ఆమె కాల్ డేటాను పరిశీలించగా, కమలేష్ పురోహిత్ అనే వ్యక్తితో ఆమెకు అక్రమ సంబంధం ఉందని పోలీసులు కనుగొన్నారు. పోలీసుల విచారణలో, కమలేష్, ప్రియాంక సురేంద్ర భాటియా అనే కిరాయి హంతకుడిని నియమించుకుని దేవకృష్ణను తామే హత్య చేసినట్లు నేరాన్ని అంగీకరించారు.
తన భర్త నల్లగా ఉన్నాడని, తన హోదాకు తగినవాడు కాదని ఆమె చేసిన ఆరోపణల కారణంగా కమలేష్తో ఆమెకున్న అక్రమ సంబంధం బయటపడటంతో, అడ్డంకిని తొలగించుకోవడానికే ఆమె తన భర్తను చంపించిందని నిర్ధారించుకున్న పోలీసులు, ఆ తర్వాత నిందితులను అరెస్టు చేశారు.