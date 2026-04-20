సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (17:57 IST)

విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు నోటీసులు.. ఆస్తి విలువ ఎందుకు తేడా చూపించారు?

టీవీకే అధ్యక్షుడు, కోలీవుడ్ హీరో విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు సోమవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్న ఆయన... దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాల్లో తన ఆస్తి విలువను వేర్వేరుగా చూపించారు. దీనిపై చెన్నైకు చెందిన వి.విగ్నేష్ అనే వ్యక్తి మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాలో విజయ్ పోటీ చేస్తున్నారని, ఇందుకోసం ఆయన దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు సమర్పించిన అఫిడవిట్‌‍లలో ఆస్తి విలువలో తేడాలు ఉన్నాయని హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. 
 
ముఖ్యంగా, పెరంబూర్‌లో సమర్పించిన అఫిడవిట్‌లో ఆయన ఆస్తుల వివరాలు రూ.115 కోట్లుగా ఉండగా.. తిరుచ్చిలో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్‌కు ఇచ్చిన వివరాల్లో వెల్లడించిన ఆస్తులు విలువ రూ.220కోట్లుగా ఉందని పిటిషనర్ ఆరోపించారు. ఇలా ఎందుకు తేడా చూపించాల్సి వచ్చించిందో వివరించేలా ఎలాంటి అనుబంధ పత్రాలు విజయ్ ఇవ్వలేదన్నారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన హైకోర్టు విజయ్‌కు నోటీసులు జారీచేస్తూ విచారణను వచ్చే వారానికి వాయిదా వేసింది. అలాగే ఎన్నికల సంఘం, ఆదాయపన్ను శాఖల వివరణ కూడా తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. 

Chiranjevi: గొప్ప మనసు చాటిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 20 లక్షల వైద్య సహాయంగుండెకి సంబంధించిన అత్యవసర శస్త్రచికిత్స కోసం మేకప్ ఆర్టిస్ట్ శివనాథ్ (శివ) కు 10.5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు మెగాస్టార్. అంతేకాకుండా అపోలో ఆసుపత్రిలో వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకుని, పూర్తి చికిత్స అందేలా చూసుకున్నారు.

Poonam Kaur : భీమేశ్వర ఆలయంలో పూనమ్ కౌర్ పూజలుసినీ నటి పూనమ్ కౌర్ సోమవారం వేములవాడను సందర్శించి, భీమేశ్వర ఆలయంలో భీమేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆమె ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడంతో పాటు, కోడె మొక్కును సమర్పించారు. అనంతరం, ఆలయ అర్చకులు ఆమెను ఆశీర్వదించి, ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పూనమ్ కౌర్ మాట్లాడుతూ, దైవాశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని తాను దేవుడిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు.

Sapthagiri: పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలలో పురుషబత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల తెరకు పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ మూవీకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్‌కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్, అనంత్ శ్రీరామ్, వెన్నెల కిషోర్ పాత్రలు హైలెట్ కానున్నాయని సమాచారం. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, గ్లింప్స్ అన్నీ కూడా సినిమాపై ఆసక్తి కలిిగించాయి.

ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టేందుకు గుండె ధైర్యం ఉంటే చాలు : హీరో కికు యనమలకికు యనమల, కశిష్ ఖాన్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా చిరంజీవి". ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి,ఈశ్వరీ రావు, గోపరాజు రమణ,శ్రీకాంత్ భరత్, వైవా రాఘవ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను కికు ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై దీప్తి నడిమింటి నిర్మిస్తున్నారు. శుభ సాయి వెంకట్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వేసవి విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర గ్లింప్స్ లాంఛ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

Kamakshi Bhaskarla: ఎం.ఎస్. రాజు అగధ లో ‘మహాదేవి గా కామాక్షి భాస్కర్లఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం అగధ. మహాదేవి పాత్ర పరిచయం ఈ మర్మమైన, దైవిక థ్రిల్లర్‌కు కొత్త ఉత్కంఠను జోడిస్తుంది. మునుపటి పోస్టర్‌లో దైవ విగ్రహం ముందు నిలబడి కనిపించిన ఆ రహస్య యువతి మరెవరో కాదు, కామాక్షి భాస్కర్ల అని చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా నేడు ప్రకటించారు. ఆమె ఈ చిత్రంలో కీలక కథానాయిక మహాదేవి పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందనహైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్హైదరాబాద్: ప్రముఖ గ్లోబల్ ఫ్యాషన్, లైఫ్‌స్టైల్ రిటైల్ సంస్థ అప్పారెల్ గ్రూప్ తమ ప్రయాణంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఫేమస్ బ్రాండ్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియాకు మొట్టమొదటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ, వారి అందాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్, పింక్. తాజాగా ఇవి భారతదేశంలో తమ సమ్మర్ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్‌ను లాంచ్ చేశాయి. బ్రాండ్ కొత్త లోకల్ అంబాసిడర్ తృప్తి దిమ్రీ ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
