విజయ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు షాకిచ్చిన మద్రాస్ హైకోర్టు - బల పరీక్షలో ఓటు వేయడానికీ వీల్లేదంటూ ఆదేశం
సినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేకు మద్రాస్ హైకోర్టు తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సారధ్యంలో ఏర్పాటైన ప్రభుత్వం ఎదుర్కొనే బలపరీక్షలో ఓటు వేయడానికి వీల్లేదంటూ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది.
ఇటీవల తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో శివగంగై జిల్లా తిరుప్పత్తూర్ నియోజకవర్గం నుంచి టీవీకే నేత శ్రీనివాస సేతుపతి విజయం సాధించారు. ఇక్కడి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి పెరియ కరుప్పన్పై కేవలం ఒకే ఒక్క ఓటు తేడాతో సేతుపతి గెలవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే నేత పెరియకరుప్పన్ 83,374 ఓట్లు పొందగా.. శ్రీనివాస సేతుపతి 83,375 ఓట్లతో విజయం సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే, ఈ ఫలితాలపై డీఎంకే అభ్యర్థి కరుప్పన్ మద్రాసు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు లెక్కింపులో పొరపాటు జరిగిందని పెరియ కరుప్పన్ ఆరోపించారు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియలోనూ అవకతవకలు చోటుచేసుకున్నాయని, ఈ స్థానంలో రీకౌంటింగ్ జరపాలని ఆయన న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. అప్పటివరకు శ్రీనివాస సేతుపతి ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతలు స్వీకరించకుండా అడ్డుకోవాలంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం విశ్వాస పరీక్ష ఓటింగ్లో శ్రీనివాస సేతుపతి పాల్గొనవద్దని ఉత్తర్వులిచ్చింది.
మద్రాసు హైకోర్టు ఆదేశాలతో బలపరీక్షలో విజయ్కు ఒక ఓటు తగ్గనుంది. 234 శాసనసభ స్థానాలున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీలో విజయ్కు ప్రస్తుతం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది. తాజా పరిణామాలతో ఆ సంఖ్య 119కి తగ్గనుంది. సీఎంగా విజయ్ బలపరీక్షలో నెగ్గాలంటే 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. అయితే, అన్నాడీఎంకే చీలక వర్గానికి చెందిన 30 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే.