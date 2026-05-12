మంగళవారం, 12 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (12:50 IST)

విజయ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు షాకిచ్చిన మద్రాస్ హైకోర్టు - బల పరీక్షలో ఓటు వేయడానికీ వీల్లేదంటూ ఆదేశం

tvk flags
సినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేకు మద్రాస్ హైకోర్టు తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సారధ్యంలో ఏర్పాటైన ప్రభుత్వం ఎదుర్కొనే బలపరీక్షలో ఓటు వేయడానికి వీల్లేదంటూ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. 
 
ఇటీవల తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో శివగంగై జిల్లా తిరుప్పత్తూర్‌ నియోజకవర్గం నుంచి టీవీకే నేత శ్రీనివాస సేతుపతి విజయం సాధించారు. ఇక్కడి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి పెరియ కరుప్పన్‌పై కేవలం ఒకే ఒక్క ఓటు తేడాతో సేతుపతి గెలవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే నేత పెరియకరుప్పన్‌ 83,374 ఓట్లు పొందగా.. శ్రీనివాస సేతుపతి 83,375 ఓట్లతో విజయం సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే, ఈ ఫలితాలపై డీఎంకే అభ్యర్థి కరుప్పన్ మద్రాసు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
 
పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓటు లెక్కింపులో పొరపాటు జరిగిందని పెరియ కరుప్పన్‌ ఆరోపించారు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియలోనూ అవకతవకలు చోటుచేసుకున్నాయని, ఈ స్థానంలో రీకౌంటింగ్‌ జరపాలని ఆయన న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. అప్పటివరకు శ్రీనివాస సేతుపతి ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతలు స్వీకరించకుండా అడ్డుకోవాలంటూ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం విశ్వాస పరీక్ష ఓటింగ్‌లో శ్రీనివాస సేతుపతి పాల్గొనవద్దని ఉత్తర్వులిచ్చింది.
 
మద్రాసు హైకోర్టు ఆదేశాలతో బలపరీక్షలో విజయ్‌కు ఒక ఓటు తగ్గనుంది. 234 శాసనసభ స్థానాలున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీలో విజయ్‌కు ప్రస్తుతం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది. తాజా పరిణామాలతో ఆ సంఖ్య 119కి తగ్గనుంది. సీఎంగా విజయ్‌ బలపరీక్షలో నెగ్గాలంటే 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. అయితే, అన్నాడీఎంకే చీలక వర్గానికి చెందిన 30 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. 

రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?

రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.

మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియా

మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియాటాలీవుడ్ తమన్నా భాటియా ఈ మధ్యకాలంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా, ఈ నటి అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం, తమన్నా ప్రఖ్యాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించి, అక్కడ పరమశివునికి అంకితమైన పవిత్ర 'భస్మ హారతి' క్రతువులలో పాల్గొన్నారు.

Dimple Hayathi : భోగి లో తిరుగుబాటు స్వభావం లుక్ తో మందారం గా డింపుల్ హయాతి

Dimple Hayathi : భోగి లో తిరుగుబాటు స్వభావం లుక్ తో మందారం గా డింపుల్ హయాతిశర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం భోగి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను చిత్రీకరించింది. హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా భారీ సెట్ నిర్మించి షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, యాక్షన్ ఇంటెన్సిటీపై మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు.

Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోంది

Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోందిబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో, 1980ల నాటి గ్రామీణ యువకుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించారు. అతను క్రికెట్ మరియు ఒక ప్రత్యర్థితో కుస్తీ ద్వారా తన సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాడు. అతని సరసన జాన్వీ కపూర్ నటించగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు మరియు ఇతరులు సహాయ పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్య

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్యఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com