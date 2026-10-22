డెలివరీ ఫ్రాంక్తో వైరల్... వీరణికి ఇన్స్టా మార్ట్ దీపావళి సర్ప్రైజ్ (వీడియో)
మదురైకు చెందిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వీరమణికి స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ దీపావళి కానుకలు పంపించింది. గతంలో తన అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అకతాయిలు లక్షలాది రూపాయల విలువైన నకిలీ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ (సీవోడీ) ఆఫర్లు పెట్టారు.
ఈ ఫ్రాంక్తో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న వీరమణికి స్వీట్లతో పాటు స్పీకర్, మానిటర్, మిక్సర్ వంటి వస్తువులను ఉచితంగా అందించిన ఇన్స్టామార్ట్. ఈ సర్ప్రైజ్తో మదురై వీరమణి మరోమారు వార్తల్లో నిలిచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
డెలివరీ ప్రాంక్తో వైరల్.. వీరమణికి ఇన్స్టామార్ట్ దీపావళి సర్ప్రైజ్ మధురైకి చెందిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వీరమణికి స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ దీపావళి కానుకలు పంపింది. గతంలో తన అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో ఆకతాయిలు లక్షల విలువైన ఫేక్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ (COD) ఆర్డర్లు పెట్టారు. ఈ ప్రాంక్తో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న వీరమణికి స్వీట్లతో పాటు స్పీకర్, మానిటర్, మిక్సర్ వంటి వస్తువులను ఉచితంగా అందించిన ఇన్స్టామార్ట్.. ఈ సర్ప్రైజ్తో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. #SwiggyInstamart #Veeramani #DeliveryPrank #DiwaliSurprise— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) October 21, 2026