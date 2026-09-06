లొట్టలేసుకుని కేఎఫ్సీ చికెన్ లాగించేస్తున్నారా.... వామ్మో... (Video)
చాలా మందికి కేఎఫ్సీ చికెన్ అంటే అమితమైన ఇష్టం. అందుకే లొట్టలేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఈ చికెన్ ముక్కలను ఇష్టపడేవారు కేవలం నగరాల్లోనే కాదు పట్టణాల్లో సైతం పెరిగిపోతున్నారు. అందుకే దేశ వ్యాప్తంగా కేఎఫ్సీ సెంటర్లు వెలిశాయి. అయితే, ఈ రెస్టారెంట్స్లో వాడే చికెన్ నాణ్యతపై అడపాదడపా ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ జనం మాత్రం ఆ చికెన్ను తినడం మాత్రం మానడం లేదు.
ఇపుడు నోయిడాలో ఓ ఘటన వెలుగు చూసింది. ఇది చూస్తే కేఎఫ్సీ చికెన్ను ఇష్టంగా ఆరగించేవారు ఛీకొట్టడం ఖాయం. గ్రేటర్ నోయిడా వెస్ట్లోని ఓ కేఎఫ్సీ సెంటర్ ఔట్ లెట్లో డీప్ ఫ్రై చికెన్లో పురుగులు కనిపించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఓ కస్టమ్ర సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. ఆ తర్వాత సదరు కేఎఫ్సీని ట్యాగ్ చేస్తూ మీ డీప్ ఫ్రై చికెన్లో ఇపుడే ఒక పురుగు కనిపించిందని పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
Horrible @KFC_India ...just got insect inside your deep fried chicken.. seriously not acceptable at all .. location - gaur City mall , Greater Noida West, uttar pradesh,— scubidu (@averycommonman1) September 5, 2026
Time : 2:30pm, 5 Sept 3026 pic.twitter.com/BLrpoZ820d