మహారాష్ట్ర: జనవాసంలోకి చిరుతపులి.. ఆరుగురికి గాయాలు.. చివరికి పట్టుకున్నారు.. (video)
మహారాష్ట్రలో జనవాసంలోకి చిరుతపులి ప్రవేశించింది. శుక్రవారం ఉదయం భయాందర్లోని ఒక నివాస భవనంలోకి చిరుతపులి ప్రవేశించి నివాసితులలో భయాందోళనలు సృష్టించింది. ఈ సంఘటనపై థానే టెరిటోరియల్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ సచిన్ రెపాల్ ధృవీకరించారు.
జనవాసంలోకి చిరుత పులి ప్రవేశించిందని సమాచారం అందిందని.. వెంటనే ఒక రెస్క్యూ టీమ్ను సంఘటనా స్థలానికి పంపామని చెప్పారు. ఫారెస్ట్ విభాగానికి సహాయం చేయడానికి ఎన్జిఓ సార్ప్-ఇండియాకు చెందిన వాలంటీర్లు కూడా సంఘటనా స్థలంలో ఉన్నారు.
ఈ ఘటన మొత్తం ఆరుగురు గాయపడిన వారిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్థానికులు చిరుతను రెచ్చగొట్టకుండా వుండాలని రెపాల్ స్థానికులను కోరారు. అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తూ, చిరుతను సురక్షితంగా పట్టుకునే వరకు నివాసితులు ఇంటి లోపలే ఉండాలని కోరారు. చివరికి అటవీ, స్వచ్ఛంద సంస్థ బృందాలు చిరుతను సురక్షితంగా రక్షించి పరిస్థితిని అదుపు చేశాయి.