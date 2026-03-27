మహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా: శివుడి అవతారమని.. మహిళపై అత్యాచారం
మహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా అకృత్యాలు బయటపడ్డాయి. మహారాష్ట్ర పాల్ఘర్ జిల్లాకు చెదిన రిషికేశ్ వైద్య అనే దొంగ బాబా తాను శివుడి అవతారమని.. తనను కలిసిన పార్వతి అనే మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఈ అకృత్యానికి పాల్పడిన ఫోటోలు తన వద్ద వున్నాయని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు.
ఈ క్రమంలో ఆమెను పూణేలోని మంజరి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెకు తెలియకుండా మత్తు పదార్థం ఇచ్చి, అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
తనలాగే మరికొందరు మహిళలను కూడా నిందితుడు ఇదే పద్ధతిలో మోసం చేసి, లైంగికంగా దోపిడీ చేసి ఉండవచ్చని ఆమె ఆరోపించింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదైంది. ప్రస్తుతం పరారీలో వున్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.