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బీజేపీ పాలిత ప్రభుత్వంలో మరో రాతపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్
వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో జాతీయ స్థాయిలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకైన సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పేపర్ లీక్పై రాజకీయ వివాదం ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో పేపర్ లీక్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలో టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ప్రశ్నపత్రం ఠాణెలో లీక్ అయ్యింది. దీంతో ఆదివారం జరగాల్సిన 'టెట్' పరీక్ష వాయిదా వేసినట్లు మహారాష్ట్ర స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వెల్లడించింది.
ఠాణెలోని పలువురు అభ్యర్థులకు ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రాలు అందాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న లీకైన మెటీరియల్ అసలైన టెట్ ప్రశ్నపత్రమా? లేదంటే మాక్ టెస్ట్ పేపరా? అనే అంశంపై విద్యాశాఖ దర్యాప్తు చేస్తోందన్నారు. ప్రాథమిక విచారణ పూర్తయిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
మరోవైపు, పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నపత్రం ఎలా బయటకు వచ్చిందనే విషయంపై విద్యాశాఖ విచారణ చేపట్టింది. భీవండి ప్రాంతంలో పేపర్ లీక్ అయినట్లు అందిన రహస్య సమాచారం ఆధారంగా.. పోలీసులు పలుచోట్ల సోదాలు నిర్వహించగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు ఎగ్జామినేషన్ కౌన్సిల్ వెల్లడించింది. అనుమానితుల వద్ద ఉన్న పేపర్లలోని ప్రశ్నలు గతేడాది టెట్ పరీక్ష కోసం తయారు చేసిన ప్రశ్నాపత్రంతో సరిపోలినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని ఎగ్జామినేషన్ కౌన్సిల్ పేర్కొంది. దీంతో భీవండి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపింది.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి
తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.