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  4. Maharashtra TET Paper Leak: No Fresh Registration Or Fee For Candidates, Says Council
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (15:51 IST)

బీజేపీ పాలిత ప్రభుత్వంలో మరో రాతపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్

Exam
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (15:50 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (15:51 IST)
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వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో జాతీయ స్థాయిలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకైన సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పేపర్ లీక్‌పై రాజకీయ వివాదం ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో పేపర్‌ లీక్‌ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలో టీచర్స్‌ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్‌ ప్రశ్నపత్రం ఠాణెలో లీక్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆదివారం జరగాల్సిన 'టెట్‌' పరీక్ష వాయిదా వేసినట్లు మహారాష్ట్ర స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వెల్లడించింది. 
 
ఠాణెలోని పలువురు అభ్యర్థులకు ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రాలు అందాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న లీకైన మెటీరియల్ అసలైన టెట్ ప్రశ్నపత్రమా? లేదంటే మాక్ టెస్ట్ పేపరా? అనే అంశంపై విద్యాశాఖ దర్యాప్తు చేస్తోందన్నారు. ప్రాథమిక విచారణ పూర్తయిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. 
 
మరోవైపు, పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నపత్రం ఎలా బయటకు వచ్చిందనే విషయంపై విద్యాశాఖ విచారణ చేపట్టింది. భీవండి ప్రాంతంలో పేపర్‌ లీక్‌ అయినట్లు అందిన రహస్య సమాచారం ఆధారంగా.. పోలీసులు పలుచోట్ల సోదాలు నిర్వహించగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు ఎగ్జామినేషన్ కౌన్సిల్ వెల్లడించింది. అనుమానితుల వద్ద ఉన్న పేపర్‌లలోని ప్రశ్నలు గతేడాది టెట్‌ పరీక్ష కోసం తయారు చేసిన ప్రశ్నాపత్రంతో సరిపోలినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని ఎగ్జామినేషన్‌ కౌన్సిల్‌ పేర్కొంది. దీంతో భీవండి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపింది.
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ఠాగూర్

మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ

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