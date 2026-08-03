కర్నాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ దెబ్బ, రాజీనామా బాటలో 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు?!!
కర్నాటకలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన విజయపుర స్థానం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న యశ్వంత్రయ గౌడ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తూ తన రాజీనామా లేఖను అసెంబ్లీ స్పీకరుకి పంపారు. మొన్నటి మంత్రివర్గ విస్తరణలో తమకు న్యాయం జరగలేదన్న ఆగ్రహంతో ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు చెబుతున్నారు.
ఇదే దారిలో మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు బేలూరు ఎమ్మెల్యే గోపాలకృష్ణ కూడా తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తారంటూ జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనితో ఈరోజు మధ్యప్రదేశ్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న ఉత్సాహంపై కర్నాటక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు నీళ్లు చల్లినట్లయ్యింది.
ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాతో కర్నాటక రాజకీయాలు ఎట్లాంటి మలుపులు తిరుగుతాయన్న ఆసక్తి నెలకొన్నది. కర్నాటక అసెంబ్లీలో మొత్తం 224 స్థానాలు వుండగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 113 స్థానాలు అవసరం. కాంగ్రెస్ పార్టీ 135 స్థానాలతో సంపూర్ణ మెజారిటీతో వున్నది. ప్రస్తుతానికి 10 ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేసినా డీకే శివకుమార్ సర్కారుకి పోయేదేమీ లేదు కానీ ఈ సంఖ్య మరో పది దాటితే మాత్రం అల్లకల్లోలమే అవుతుంది.