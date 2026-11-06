పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని పటియాలా జిల్లా రాజ్‌పురా సమీపంలో కర్మభూమి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ రైలు అమృత్ సర్ నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ న్యూజల్పాయిగురి వెళ్తుండగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో రైలులోని జనరల్ బోగీలకు మంటలు అంటుకున్నాయి.

లోకో పైలెట్ అది గమనించి వెంటనే ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేసి రైలు నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు త్వరత్వరగా మంటలు అంటుకున్న బోగీల నుంచి కిందికి దూకేసారు. అదృష్టవశాత్తూ పగటివేళ ప్రమాదం కావడంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బైటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమై వుండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏమిటన్నది రైల్వే అధికారులు విచారిస్తున్నారు.

just info ... Fire on Bengal-bound Karmabhoomi Express train near Punjab’s Rajpura . Passengers evacuated... if this happens at night, What will be the consequences ? https://t.co/O6H2xDZjtD