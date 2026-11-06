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  4. Major fire breaks out on Karmabhumi Express train; passengers scramble to safety, video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (20:36 IST)

కర్మభూమి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో భారీ అగ్నిప్రమాదం, పరుగులెత్తిన ప్రయాణికులు, వీడియో

Karmabhumi Express fire accident
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (20:36 IST)
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పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని పటియాలా జిల్లా రాజ్‌పురా సమీపంలో కర్మభూమి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ రైలు అమృత్ సర్ నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ న్యూజల్పాయిగురి వెళ్తుండగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో రైలులోని జనరల్ బోగీలకు మంటలు అంటుకున్నాయి.
 
లోకో పైలెట్ అది గమనించి వెంటనే ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేసి రైలు నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు త్వరత్వరగా మంటలు అంటుకున్న బోగీల నుంచి కిందికి దూకేసారు. అదృష్టవశాత్తూ పగటివేళ ప్రమాదం కావడంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బైటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమై వుండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏమిటన్నది రైల్వే అధికారులు విచారిస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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