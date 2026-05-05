రోడ్డు ప్రమాదంలో మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ మృతి.. స్టీరింగ్ వీల్ ఛాతీకి బలంగా?
మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఉదయం సుమారు 6:30 గంటల సమయంలో, నాయర్ ప్రయాణిస్తున్న కారు ఒక లారీని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య కూడా గాయపడ్డారు. కారు స్టీరింగ్ వీల్ ఛాతీకి బలంగా తగలడంతో నాయర్ తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు.
సంతోష్ నాయర్ భార్యకు పక్కటెముకలు విరగడంతో గాయపడ్డారని, ప్రస్తుతం ఆమె చికిత్స పొందుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. నాయర్ 1982లో వచ్చిన 'ఇతు నంగలుడే కథ' చిత్రంతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన కథానాయకుడిగా, ప్రతినాయకుడిగా, సహాయ నటుడిగా ఇలా విభిన్న పాత్రలను పోషిస్తూ 100కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు. ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం 'మోహినియాట్టం' ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ప్రదర్శితమవుతోంది.
నాయర్ మరణం పట్ల సూపర్స్టార్ మోహన్లాల్, నటుడిగా మారి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన సురేష్ గోపి తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఒక ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో, నాయర్ తన కళాశాల సహచరుడని, అత్యంత సన్నిహిత మిత్రుడని మోహన్లాల్ గుర్తుచేసుకున్నారు. అందరి ఆదరణను చూరగొన్న అత్యంత ఆప్యాయత కలిగిన వ్యక్తిగా ఆయన నాయర్ను అభివర్ణించారు.
"సంతోష్ కళాశాలలో నాకు జూనియర్. ఆ రోజుల నుంచే, అతను నాకు కేవలం ఒక మంచి స్నేహితుడిగానే కాకుండా, సొంత సోదరుడిలా ఉండేవాడు. మేము అనేక చిత్రాల్లో కలిసి పనిచేశాం..," అని మోహన్లాల్ తన ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి సురేష్ గోపి కూడా నాయర్ తనకు సోదరుడితో సమానమని, తన జీవితంలో ఆయన ఎప్పుడూ ఒక తోడుగా నిలిచారని, ఆయన మరణం ఆవేదనను మిగిల్చిందని అన్నారు.