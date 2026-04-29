ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరుగుతోంది.. అధికారులు ఉగ్రవాదుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు : మమతా బెనర్జీ
వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, రెండో దశ పోలింగ్ బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాగుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో పలు నియోజకవర్గాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో తాను పోటీ చేస్తున్న భవానీపూర్ నియోజకవర్గానికి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ వెళ్ళారు. ఆ సమయంలో తన ప్రత్యర్థి, బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి కూడా అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఆయన వచ్చేసరికి అక్కడే కూర్చొనివున్న మమతను ఉద్దేశించి... ఆమెను చూడండి.. ఆమెకు ఈ రోజు ఎవరూ ఓటేయరు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో బీజేపీతో పాటు ఎన్నికల సంఘంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
'కేంద్ర బలగాలకు చెందిన సభ్యులు మా పార్టీ కార్యకర్తల ఇళ్లల్లోకి చొరబడి, ఓటర్లను భయపెడుతున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతోంది. ఎన్నికల సంఘం పరిశీలకులు ఉగ్రవాదుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తృణమూల్ కార్యకర్తను రాత్రి ఎలా కొట్టారో చూడండి. ఇదేం గూండాయిజం..? ఓటింగ్ ఇలా జరగకూడదు. ఎన్నికలంటే ప్రజాస్వామ్య పండగ. కానీ వారు పండగ స్ఫూర్తినే దెబ్బతీస్తున్నారు' అని మమత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. కాగా, ఆమె గూండాలను వెంటేసుకొని తిరుగుతూ ఓటర్లను భయపెడుతున్నారని సువేందు కౌంటర్ ఇచ్చారు.