తనపై తప్పు కేసు పెట్టేందుకు ఈసీతో కలిసి బీజేపీ కుట్ర : మమతా బెనర్జీ
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ ప్రచారంలో భాగంగా రాజకీయ పార్టీల నేతలు ఒకరిపై ఒకరు ఇష్టారాజ్యంగా విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ అటు బీజేపీ, ఇటు ఈసీపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈసీతో చేతులు కలిపి బీజేపీ నేతలు తనపై కేసులు పెట్టేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రయత్నాలను తమ పార్టీ నేతలు భగ్నం చేశారన్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోరాడి ఎన్నికల్లో గెలిచే ధైర్యం లేక.. మోసపూరిత మార్గాల్లో ఓట్లు రాబట్టుకోవడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారని అన్నారు.
అందుకే 'సర్' పేరుతో వేల సంఖ్యలో ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారని మమత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 90 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను ఈసీ ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించిందని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ఈవీఎంలలో అవకతవకలకు పాల్పడడానికి కూడా ఈసీతో కలిసి, భాజపా ప్రణాళికలు రచిస్తోందని ఆరోపించారు.
రాష్ట్ర ప్రజల ప్రజాస్వామ్య హక్కులను హరించడానికే బెంగాల్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ (యూసీసీ)ను అమలు చేయాలని బీజేపీ చూస్తోందని మమత ఆరోపించారు. ఇది వెనుకబడిన వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందన్నారు. బెంగాల్లో యూసీసీని ఎన్నటికీ అమలు కానివ్వమన్నారు.
మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లిన న్యాయవాది కాల్చివేత
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుండగులు మరోమారు బరితెగించారు. రాష్ట్రంలోని మీర్జాపూర్ జిల్లాలో శనివారం ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లిన ఓ సీనియర్ న్యాయవాదిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే కత్రా కొత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి సీనియర్ న్యాయవాది రాజీవ్ సింగ్ రోజులాగే ఈ ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లారు. ఆయన నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా బైకుపై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు ఆయనపై కాల్పులు జరిపారు.
ఈ కాల్పుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు రాజీవ్ సింగ్ కొంత దూరం పరుగెత్తినప్పటికీ దుండగులు వదలకుండా వెంటాడి పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించారు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రాజీవ్ సింగ్కు తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆయన అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి తుదిశ్వాస విడిచాడు. జనసంచార ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఈ హత్య జరగడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై మీర్జాపూర్ బార్ అసోసియేషన్ తీవ్ర అగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ న్యాయవాదులు బైఠాయించిన నిరసన తెలిపారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. పాత కక్షల నేపథ్యంలో ఈ హత్య జరిగివుండొచ్చని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి సీసీటీవీ ఫుటేజే ఆధారంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసినట్టు జిల్లా ఎస్పీ వెల్లడించారు.