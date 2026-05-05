సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయను, మమతా బెనర్జీ షాకింగ్ డెసిషన్: మరిప్పుడు ఏం చేస్తారు?
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తను ఓడిపోలేదనీ, కనుక ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయబోనని మమతా బెనర్జీ భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించినప్పటికీ, తాను రాజీనామా చేయబోనని ఆమె ప్రకటించడం దేశ వ్యాప్తంగా ఇది కాస్త చర్చనీయాంశమైంది. తను సీఎం పదవికి ఎందుకు రాజీనామా చేయబోవడంలేదో వివరించారు దీదీ. ఎన్నికల ఫలితాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) వెనుకబడినప్పటికీ, తాను ఓడిపోలేదని మమతా బెనర్జీ పేర్కొంటున్నారు. అధికారికంగా సీట్లు తగ్గినప్పటికీ, నైతికంగా ప్రజల మద్దతు తనకే ఉందని, ఇది ప్రజల తీర్పు కాదని ఆమె వాదిస్తున్నారు.
ఎన్నికల ఫలితాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆమె ఆరోపిస్తున్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ పక్షపాతంగా వ్యవహరించిందని, బీజేపీకి అనుకూలంగా పనిచేసిందని ఆమె విమర్శించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఫోర్స్ను ఉపయోగించి ఓట్లను లూటీ చేశారని, ఓటింగ్ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరగలేదని ఆమె ఆరోపించారు.
ఇది ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు కాదని, ఒక పెద్ద కుట్ర ద్వారా తన పార్టీని ఓడించారని ఆమె భావిస్తున్నారు. మేము ఓడిపోలేదు, బలవంతంగా మమ్మల్ని ఓడించారు అని ఆమె మీడియా సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు లేదా గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకునే వరకు రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదని ఆమె సంకేతాలిచ్చారు. బీజేపీ ఈ వైఖరిని రాజ్యాంగ ధిక్కారంగా అభివర్ణిస్తోంది.
ఐతే దీనిపై రాజకీయ పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే... మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేయకపోయినా ఫర్వాలేదట. ఎందుకంటే... రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఐదేళ్ల కాలం పూర్తయిన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వం ఇక పాలన సాగించనేరదు. ఎన్నికల ద్వారా కొత్తగా ఎన్నికైన శాసన సభ్యులు పదవీ ప్రమాణం చేయడం, ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలో అతిపెద్ద పార్టీని గవర్నర్ ఆహ్వానించడం వంటివి చకచకా జరిగిపోతాయి. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆమె పదవీకాలం మే 6తో ముగిసిపోతుంది. కనుక ఆమె పదవికి ఎంతమాత్రం విలువ వుండదు కనుక ఆమె సీఎం పదవిలో వుండరు. కాబట్టి మే 6 తర్వాత ఆమె రాజీనామా చేసినా చేయకపోయినా ఇబ్బంది ఏమీ వుండదు, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చేస్తుంది.