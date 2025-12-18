జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీ
జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకానికి ఉన్న మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడం సిగ్గు చేటని వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. అందుకే తమ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న కర్మశ్రీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరును పెడుతున్నట్టు ఆమె ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది ఆకలి బాధను తీర్చుతున్న జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును వికసిత్ భారత్ గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజివికా మిషన్- గ్రామీణ్ (వీబీ-జీ రామ్ జీ)గా కేంద్రం మార్చింది. ఈ మేరకు లోక్సభలో ఓ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించింది.
దీనిపై పశ్చిమబెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు జాతీయ నాయకులను గౌరవించకపోయినా తాము గౌరవిస్తామని భాజపాను పరోక్షంగా ఉద్దేశిస్తూ అన్నారు. ఈ క్రమంలో తమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉపాధి హామీ పథకం కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు పెట్టనున్నామని ప్రకటించారు.
'కేంద్ర ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్చాలని నిర్ణయించినందుకు సిగ్గుపడుతున్నా. ఎందుకంటే.. నేనూ ఈ దేశ పౌరురాలినే. మనం ఇప్పుడు జాతిపితను కూడా మరచిపోతున్నాం' అని ఓ బిజినెస్ కాంక్లేవ్లో దీదీ వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న కర్మశ్రీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరు పెడుతున్నామని వెల్లడించారు.