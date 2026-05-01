శుక్రవారం, 1 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 1 మే 2026 (08:58 IST)

ఈవీఎంలను తారుమారు చేయాలని చూస్తే చావునైనా లెక్క చేయను : మమతా బెనర్జీ వార్నింగ్

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను అటు అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఇటు ప్రతిపక్ష బీజేపీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో భాగంగా, బెంగాల్ ఎన్నికల పోలింగ్ రెండు దశల్లో ముగిసింది. మే నెల 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. అయితే, పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయినప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో మాత్రం ఉద్రిక్తతలు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. పలు చోట్ల స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లలో భద్రపరిచిన బ్యాలెట్ బాక్స్‌లు తెరిచేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అధికార తృణమూల్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బీజేపీ నేతలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ఈవీఎంలు, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను తారుమారు చేయాలని చూస్తే చావునైనా లెక్క చేయకుండా పోరాడుతానని హెచ్చరించారు. 
 
దక్షిణ కోల్‌కతాలోని సఖావత్‌ మెమోరియల్‌ స్కూల్‌లో ఉన్న స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌ను గురువారం రాత్రి ఆమె సందర్శించారు. ఆమె పోటీ చేసిన భవానీపుర్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఈవీఎంలు, బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌లను ఇక్కడే భద్రపరిచారు. స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌ నుంచి బయటకు వచ్చిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. ‘ఎవరైనా ఈవీఎం యంత్రాలను దొంగిలించడానికి, ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే.. జీవన్మరణ పోరాటం చేస్తాం. నా జీవితాంతం పోరాడతాను’ అని అన్నారు. 
 
మరోవైపు.. ఉత్తర కోల్‌కతాలోని పలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు చెందిన ఈవీఎలంను నేతాజీ ఇండోర్‌ స్టేడియంలోని స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లో భద్రపరిచారు. ఇక్కడ టీఎంసీ నేతలు ధర్నాకు దిగారు. బెంగాల్‌ మంత్రి శశి పాంజా, టీఎంసీ ప్రతినిధి కునాల్‌ ఘోష్‌ నేతృత్వంలో ఈ నిరసనలు జరుగుతున్నాయి.
 
ఎన్నికల ప్రక్రియ అనంతరం ఈవీఎంల నిర్వహణలో భారీ లోపాలు జరిగాయని టీఎంసీ పేర్కొంది. బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కు అయ్యాయని ఆరోపిస్తూ.. ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు లేకుండానే బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌లు తెరుస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ.. సీసీటీవీలో రికార్డయిన దృశ్యాలను ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది.
 
మరోవైపు, టీఎంసీ ఆరోపణలను భాజపా సీనియర్‌ నేత తాపస్‌రాయ్‌ తోసిపుచ్చారు. ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామనే భయంతోనే ఆ పార్టీ ఇలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చేస్తోందన్నారు. తాను కూడా స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌ను తనిఖీ చేశానన్నారు. టీఎంసీ పచ్చి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తోందన్నారు.

తన గురించి అభ్యంతరక వార్తలు, వీడియోలను ప్రచురించిన మీడియాకు సినీ నటి అషు రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. కోర్టు ఆదేశాలను పాటించి తన గురించి రాసిన అన్ని రకాల కంటెంట్‌ను తొలగించాలని, లేనిపక్షంలో చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటానని ఆమె హెచ్చరించారు.

సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. వాస్తవ ఘటన ఆదారంగా ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు టీజర్ ను బట్టి తెలుస్తోంది.

సువిక్షిత్‌, గీతికా రతన్‌ జంటగా ఓ యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా రూపొందుతోన్న ఫీల్‌గుడ్‌ లవ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'దూరదర్శిని'. కలిపింది ఇద్దరిని ఉపశీర్షిక. కార్తికేయ కొమ్మి దర్శకత్వంలో వారాహ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై జయ శంకర్‌ రెడ్డి.ఎం, పాటిమీది సంతోష్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అన్ని పనులను పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రం మే 15న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా ఈ చిత్రం చిత్రలహరి మీట్‌ను హైదరాబాద్‌లో జరిగింది.

ఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం షూటింగ్ పలువిధాలుగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. దీనికి కారణాలు ఏమిటనేది సోషల్ మీడియాలో పలు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. కాగా, ఈ చిత్రం గురించి నిర్మాత చెర్రి ఓ ఇంటర్వ్యూలో రిలీవ్ చేశారు. ఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా స్క్రిప్ట్‌లో మధ్యలోనే కొన్ని మార్పులు జరిగాయని, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సి.ఈ.ఓ అయిన చెర్రీ (చిరంజీవి) తెలియజేశారు. ఆయన నిర్మాణంలో రూపొందిన సినిమా జెట్లీ. రేపు విడుదలకాబోతోంది. వెన్నెల కిశోర్, సత్య ప్రధాన తారాణంగా నటించారు.

మలయాళ స్టార్ హీరోయిన్ భావన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మలయాళ చిత్రం హంట్ తెలుగులో "డాక్టర్ కీర్తి", ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ అనే పేరుతో అనువాదమవుతోంది. మలయాళ దర్శకుడు షాజీ కైలాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ సంచలనం సృష్టించిన కలకత్తాలోని జరిగిన డాక్టర్ రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా తెరకెక్కించారు. మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ఈ చిత్రాన్ని స్వర్ణ క్రియేషన్స్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పీవీఆర్ సినిమాస్ తో భారీ ఎత్తున మే 8న రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు నిర్మాతలు స్వర్ణకుమారి దొండపాటి, ఎం విశ్వనాథ్ రెడ్డి. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇ

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.
