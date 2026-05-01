ఈవీఎంలను తారుమారు చేయాలని చూస్తే చావునైనా లెక్క చేయను : మమతా బెనర్జీ వార్నింగ్
వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను అటు అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఇటు ప్రతిపక్ష బీజేపీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో భాగంగా, బెంగాల్ ఎన్నికల పోలింగ్ రెండు దశల్లో ముగిసింది. మే నెల 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. అయితే, పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయినప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో మాత్రం ఉద్రిక్తతలు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. పలు చోట్ల స్ట్రాంగ్ రూమ్లలో భద్రపరిచిన బ్యాలెట్ బాక్స్లు తెరిచేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అధికార తృణమూల్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బీజేపీ నేతలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ఈవీఎంలు, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను తారుమారు చేయాలని చూస్తే చావునైనా లెక్క చేయకుండా పోరాడుతానని హెచ్చరించారు.
దక్షిణ కోల్కతాలోని సఖావత్ మెమోరియల్ స్కూల్లో ఉన్న స్ట్రాంగ్ రూమ్ను గురువారం రాత్రి ఆమె సందర్శించారు. ఆమె పోటీ చేసిన భవానీపుర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఈవీఎంలు, బ్యాలెట్ బాక్స్లను ఇక్కడే భద్రపరిచారు. స్ట్రాంగ్ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. ‘ఎవరైనా ఈవీఎం యంత్రాలను దొంగిలించడానికి, ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే.. జీవన్మరణ పోరాటం చేస్తాం. నా జీవితాంతం పోరాడతాను’ అని అన్నారు.
మరోవైపు.. ఉత్తర కోల్కతాలోని పలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు చెందిన ఈవీఎలంను నేతాజీ ఇండోర్ స్టేడియంలోని స్ట్రాంగ్ రూమ్లో భద్రపరిచారు. ఇక్కడ టీఎంసీ నేతలు ధర్నాకు దిగారు. బెంగాల్ మంత్రి శశి పాంజా, టీఎంసీ ప్రతినిధి కునాల్ ఘోష్ నేతృత్వంలో ఈ నిరసనలు జరుగుతున్నాయి.
ఎన్నికల ప్రక్రియ అనంతరం ఈవీఎంల నిర్వహణలో భారీ లోపాలు జరిగాయని టీఎంసీ పేర్కొంది. బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కు అయ్యాయని ఆరోపిస్తూ.. ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు లేకుండానే బ్యాలెట్ బాక్స్లు తెరుస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ.. సీసీటీవీలో రికార్డయిన దృశ్యాలను ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది.
మరోవైపు, టీఎంసీ ఆరోపణలను భాజపా సీనియర్ నేత తాపస్రాయ్ తోసిపుచ్చారు. ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామనే భయంతోనే ఆ పార్టీ ఇలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చేస్తోందన్నారు. తాను కూడా స్ట్రాంగ్రూమ్ను తనిఖీ చేశానన్నారు. టీఎంసీ పచ్చి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తోందన్నారు.