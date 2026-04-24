బెంగాల్ - తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాదు : ఫరూక్ అబ్దుల్లా
వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాల ఏర్పాటుకు ఏమాత్రం అవకాశాలు లేవని జమ్మూకాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా జోస్యం చెప్పారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు తాజాగా ఎన్నికలు జరిగాయి. తమిళనాడులో ఒకే దశలో గురువారం పోలింగ్ ముగిసింది. బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తొలి దశ పోలింగ్ ముగియగా, ఈ నెల 29వ తేదీన రెండో దశ పోలింగ్ జరుగనుంది. మే 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడుతారు. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న మూడు కీలక రాష్ట్రాల్లో ఇండియా కూటమి పక్షాలే అధికారంలోకి వస్తాయన్నారు. 'మీతో పాటు అందరికీ నేను చెబుతున్నా.. బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీనే గెలవబోతున్నారు. కేరళలో కాంగ్రెస్, తమిళనాడులో సీఎం స్టాలిన్ సారథ్యంలోని డీఎంకే విజయం సాధిస్తాయి. ఇది ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదం' అని జోస్యం చెప్పారు.
మధ్య ప్రాచ్యంలో యుద్ధ పరిస్థితులపై అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ.. శాంతి పునరుద్ధరణ అత్యావశ్యకమన్నారు. ఈ యుద్ధం వీలైనంత త్వరగా ముగుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలా జరగకపోతే.. ఈ ప్రపంచానికి సంభవించే విషాదాలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటాయన్నారు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ (ప్రతి దేశం, ప్రతి నాయకుడు) ఈ యుద్ధం తక్షణమే ముగిసేలా చూసేందుకు తప్పక కృషి చేయాలని ఫరూక్ అబ్దుల్లా విజ్ఞప్తి చేశారు.
అమెరికాను యుద్ధం వైపు నెట్టేందుకు ఇజ్రాయెల్ వ్యవహరించిన తీరు సరిగా లేదని అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రహించారని, తక్షణమే ఆయన తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని ఫరూక్ అబ్దుల్లా అభిప్రాయపడ్డారు. దేవుడి దయవల్ల వీలైనంత త్వరగా ఈ యుద్ధం ముగిసేలా చైనా, రష్యాలు కూడా చూసుకుంటాయనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు.