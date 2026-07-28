మహిళను ఈడ్చుకెళ్తూ బైకు నడుపుతావట్రా.. హెల్మెట్ తీసి పిడిగుద్దులు..
మహిళలపై అకృత్యాలు ఎక్కడపడితే అక్కడ జరుగుతూనే వున్నాయి. రోజుకు ఎన్నో కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. తాజాగా బీహార్లోని నలంద జిల్లాలో ఒక వ్యక్తి తన భార్యను మోటార్సైకిల్పై రోడ్డు వెంబడి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు చూపే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.
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కుటుంబ వివాదం కారణంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ వ్యక్తి ఒక చేత్తో భార్యను పట్టుకుని మోటార్సైకిల్ నడుపుతూ ఆమెను రోడ్డుపై ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లాడు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మోటార్సైకిల్ అదుపు తప్పి కింద పడిపోయింది. స్థానికులు వెంటనే ఆమెకు సహాయం చేశారు.
ఈ ఘటనపై భార్యాభర్తలిద్దరికీ స్వల్ప గాయాలు మాత్రమే అయ్యాయి. అయితే స్థానికులు బైకరుపై చేజేసుకున్నారు. మహిళను ఇలా బైకు నడుపుతూ ఈడ్చుకొస్తావా అంటే దేహశుద్ధి చేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం కాస్త ఉద్రిక్తత నెలకొంది.