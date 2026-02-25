భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి హత్య చేసేసిన భర్త.. ఎందుకో?
ఢిల్లీలో భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను ఓ వ్యక్తి హతమార్చాడు. ఉత్తర ఢిల్లీలోని ఔటర్ నార్త్ ఢిల్లీలోని చందన్ పార్క్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భార్యతో పాటు ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి నిందితుడు హత్య చేసి వుంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం మూడు, నాలుగు, ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు గల ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు, 27 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఒక మహిళ హత్యకు గురైనట్లు సమాచారం అందింది. ఆ తర్వాత స్థానిక పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన అధికారులు లోపల మహిళ, ఆమె ముగ్గురు పిల్లల మృతదేహాలను కనుగొన్నారు. వాటిని పోస్టుమార్టం కోసం పంపారు.
మరణించిన మహిళను ముంచున్ కేవత్ భార్య అనితగా గుర్తించామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ దంపతులు తమ ముగ్గురు కుమార్తెలతో చందన్ పార్క్లో నివసించారు. ఈ కుటుంబం మొదట బీహార్లోని పాట్నా జిల్లాకు చెందినది. కేవత్ ఆజాద్పూర్ మండిలో కూరగాయల అమ్మకందారుగా పనిచేస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
అధికారుల ప్రకారం, మృతదేహాలను మొదట పొరుగువారు కనుగొన్నారని, వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో పదునైన ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి హత్యలు జరిగినట్లు తేలింది. సంఘటన జరిగినప్పటి నుండి నిందితుడి భర్త కనిపించకుండా పోయాడని, అతను పరారీలో ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. అతడి కోసం గాలింపు చర్యలు జరుగుతున్నాయి.