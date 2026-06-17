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- నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామిని గొంతు నులిమి చంపేసిన వ్యక్తి
సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామితో ఏర్పడిన గొడవ ఆమె ప్రాణాలను బలిగొంది. తీవ్ర వాగ్వాదం తర్వాత తన లివ్ ఇన్ భాగస్వామిని గొంతు నులిమి చంపినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 27 ఏళ్ల వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మృతురాలిని అనుష (20)గా గుర్తించారు.
బాధితురాలు, ఆమె భాగస్వామి శరత్ ఇద్దరూ హాసన్ జిల్లాలోని సకలేష్పూర్కు చెందినవారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. బెంగళూరులో వాటర్ ట్యాంకర్ డ్రైవర్గా శరత్ పనిచేస్తున్నాడు. వీరిద్దరూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయమయ్యారని, గత ఆరు నెలలుగా మల్లేశ్వరం ప్రాంతంలోని ఒక అద్దె ఇంట్లో కలిసి నివసిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. శనివారం రాత్రి వ్యక్తిగత, కుటుంబపరమైన విషయాలపై ఆ జంట మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత శరత్ సదరు మహిళను గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ విషయం సోమవారం పోలీసులకు తెలియడంతో శేషాద్రిపురం పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన బృందం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించింది. దీనిపై హత్య కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.