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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (09:42 IST)

పీవీఆర్ సినిమాలో తాగిపడేసిన గ్లాసుల్లోనే పెప్సీ పోసి అమ్ముతున్నారు (వీడియో)

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (09:42 IST)
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దేశంలో ప్రముఖ చైన్ లింక్ సినిమాస్‌ ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన పీవీఆర్ ఐనాక్స్ సినిమా థియోటర్ ఓ దారుణం జరిగింది. పెస్సీ తాగిపడేసిన గ్లాసులోనే తిరిగి పెస్పీ పోసి అమ్ముతున్నారు. ఈ విషయాన్ని థియేటర్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకుడు గుర్తించి, వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు థియేటర్‌ను తనిఖీ చేసి ఆ స్టాల్‌ను సీజ్ చేశారు. ఈ దారుణం దేశ ఐటీ రాజధానిగా గుర్తింపు పొందిన బెంగుళూరు నగరంలో జరిగింది. 
 
నగరంలోని కొణనకుంటె క్రాస్ రోడ్డు, ఫోరమ్ మాల్‌లో ఉన్న పీవీసీ ఐనాక్స్ సినిమాస్‌లో పాప్ కార్న్ స్టాల్‌లో ఇలా తాగి పడేసిన గ్లాసులోనే పెస్సీ వంటి కూల్ డ్రింక్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఒక కస్టమర్ ఇది గుర్తించి ఫుడ్ సేఫ్టీ, ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో అధికారులు థియేటర్‌కు వచ్చిన ఆ స్టాల్‌ను సీజ్ చేశారు. మూవీ ముగియగానే థియేటర్‌ను క్లీన్ చేయడానికి వచ్చే సిబ్బందితో తాగిపడేసిన గ్లాస్‌లను సేకరించి కౌంటర్‌లో ఇస్తున్నారు. ఈ గ్లాసులను తిరిగి వాడుతూ దొరికిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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