ఇడుక్కిలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న దంపతులు.. ఏడు గంటల తర్వాత?
కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలోని ఆదిమలిలో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇల్లు కూలిపోవడంతో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా, అతని భార్య తీవ్రంగా గాయపడింది. అత్యవసర బృందాలు, స్థానికులు ఏడు గంటల పాటు నిర్వహించిన సహాయక చర్యకు మద్దతు ఇచ్చారు.
శనివారం రాత్రి 10.30 గంటల ప్రాంతంలో జాతీయ రహదారి సమీపంలో వారి ఇంటి వెనుక ఉన్న కొండ కూలిపోవడంతో మరణించిన వ్యక్తి బిజు, అతని భార్య సంధ్యతో కలిసి ఇంట్లోనే చిక్కుకున్నారు.
మట్టి విరిగిపడటంతో ఆ జంట ఇల్లు పూర్తిగా శిథిలాల కింద చిక్కుకుంది. స్థానిక నివాసితుల సహాయంతో అగ్నిమాపక, రెస్క్యూ సేవలు, జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (NDRF) బృందాలు భారీ వర్షం ఉన్నప్పటికీ వెంటనే సహాయ చర్యలు ప్రారంభించాయి.
ఈ జంట పెద్ద కాంక్రీట్ దూలాలు, కూలిపోయిన గోడల భాగాలు, వారి మంచం, అల్మారా మధ్య చిక్కుకుపోయి ఉండటం కనిపించింది. దీంతో సహాయక చర్యల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఆ ప్రదేశం నుండి బురద, థిలాల పొరలను తొలగించడానికి జేసీబీ యంత్రాలను ఉపయోగించారు.
గంటల తరబడి శ్రమించి, ఇద్దరినీ శిథిలాల నుండి బయటకు తీశారు. అయితే, బిజును రక్షించిన కొద్దిసేపటికే అతను మరణించాడు. సంధ్యను కోచిలోని రాజగిరి ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ ఆమె ఇంకా చికిత్స పొందుతోంది.