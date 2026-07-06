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శివంగి నోటి నుండి బతికి బైటపడ్డ వ్యక్తి, తృటిలో ఎస్కేప్, వీడియో
క్రూర జంతువుల నోటికి ఒక్కసారి చిక్కితే ఇక ప్రాణాలతో బైటపడటం దుర్లభం. ఐతే ఓ వ్యక్తి శివంగి... ఆడ సింహం నోటికి చిక్కి అదృష్టవశాత్తూ దాని బారి నుంచి ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. ఈ ఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రంలో జరిగింది.
ఈ ఊహించని ఘటనపై పాలితానా వన్యప్రాణి రేంజ్ కార్యాలయం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. జూలై 5న సోన్పరి గ్రామంలోని ధర్వాలా ప్రాంతంలో ఒక అడవి సింహం ఒక జంతువును వేటాడింది. ఆ తర్వాత ఆ సివంగి గరాజియా గ్రామం రెవెన్యూ ప్రాంతానికి చేరుకుంది. ఈ ప్రాంతం దాని నిరంతర సంచార మార్గంలో ఒక భాగంగా మారింది. ఆ తర్వాత, జూలై 6 ఉదయం పూట గరాజియా గ్రామంలో ఈ సివంగి కదలికలు మొదలయ్యాయి. దాన్ని చూడగానే స్థానికులు భయంతో కేకలు వేయడం ప్రారంభించారు, దాంతో శివంగి అక్కడి నుండి పారిపోయే క్రమంలో ఓ వ్యక్తిపై దాడి చేసింది.
ఆసియా సింహాలకు ఏకైక సహజ ఆవాసమైన గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో, ఇటీవలి కాలంలో సింహాల దాడులు పెరిగాయి. సింహాల దాడిలో మనుషులు చనిపోవడం లేదా గాయపడటం వంటి ఘటనలలో ఇది ఐదవది. అమ్రేలి జిల్లాలో ఒక ఆడ సింహం దాడిలో ఐదేళ్ల బాలుడు మరణించిన ఘటన తర్వాత, గత నెలలో ఆ బాలుడి కుటుంబాన్ని అటవీశాఖా మంత్రి పరామర్శించారు. మనిషి-జంతువుల మధ్య ఘర్షణలకు సంబంధించిన ఇలాంటి ఘటనలను నివారించడానికి ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక, స్వల్పకాలిక చర్యలు తీసుకుంటుందని ప్రకటించారు.
రాష్ట్రంలోని భావనగర్ జిల్లా గరాజియా గ్రామంలో సోమవారం ఉదయం ఒక ఆడ సింహం ఒక వ్యక్తిని గాయపరిచింది. నేపథ్యంలో, అటవీ శాఖ దానిని పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. ఇదే తరహాలో జరుగుతున్న వరుస ఘటనలలో భాగంగా చోటుచేసుకున్న ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో, చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తుల ఆర్తనాదాల మధ్య ఆ ఆడ సింహం సదరు వ్యక్తిపై కూర్చుని ఉండటం కనిపిస్తుంది. శివంగి దాడిలో గాయపడిన వ్యక్తిని గరాజియా గ్రామానికి చెందిన కలుభాయ్ గమరాగా గుర్తించారు. అతడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.
WATCH: Lioness attack in Gujarat caught on camera; forest team searches for big cathttps://t.co/1gMRtZlI4s pic.twitter.com/dtiT9zYw2W— The Indian Express (@IndianExpress) July 6, 2026
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Aadi: వసుదేవసుతం ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ : ఆది
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