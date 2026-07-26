తిరువణ్ణామలైలో విషాదం - మోక్ష మార్గంలో చిక్కుకుని తెలుగు భక్తుడు మృతి
తిరువణ్ణామలైలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం తిరువణ్ణామలై వెళ్లిన ఓ తెలుగు భక్కుడు అనంత లోకాలకు చేరుకున్నాడు. గిరిప్రదక్షిణ మార్గంలో ఉన్న మోక్ష మార్గం (ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ - ఇరుకైన గుహ)లో చిక్కుకుని తుదిశ్వాస విడిచారు. మృతుడుని మణికుమార్ (36)గా గుర్తించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన మణికుమార్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుక్రవారం సాయంత్రం అరుణాచలేశ్వర స్వామి దర్శనం నిమిత్తం తిరువణ్ణామలై చేరుకున్నారు. అదే రోజు రాత్రి 11 గంటల సమయంలో, 14 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఉన్న ఇడుక్కు పిల్లయార్ ఆలయానికి వెళ్లారు. ఈ ఆలయంలోని ఇరుకైన గుహ గుండా ఒకవైపు నుంచి ప్రవేశించి, మరోవైపు నుంచి బయటకు రావడం ఇక్కడ అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. దీనిని భక్తులు మోక్ష మార్గంగా భావిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక రుగ్మతలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఈ క్రమంలో, అధిక బరువు కలిగిన మణికుమార్ ఆ గుహలోకి ప్రవేశించగా, మధ్యలోనే ఇరుక్కుపోయారు. ముందుకు వెళ్లలేక, వెనక్కి రాలేక ఆయన తీవ్ర ఇబ్బందికి గురయ్యారు. సరిపడా గాలి అందక ఊపిరి ఆడకపోవడంతో స్పృహ కోల్పోయాడు. అదేసమయంలో గుండెపోటు రావడంతో కన్నుమూశాడు. కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర భక్తులు ఎంతో శ్రమించి ఆయన్ను బయటకు తీశారు. వెంటనే 108 అంబులెన్స్లో తిరువణ్ణామలై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మణికుమార్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.