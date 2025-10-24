Drum: భార్యను చంపి మృతదేహాన్ని డ్రమ్లో నింపి పూడ్చిపెట్టేశాడు..
తమిళనాడులో తిరువళ్లూరు జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. తిరువళ్లూరు జిల్లాలోని ఒక శ్మశాన వాటిక సమీపంలో తన భార్యను హత్య చేసిన కేసులో ముప్పై ఏళ్ల వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మృతదేహాన్ని డ్రమ్లో నింపి పూడ్చిపెట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
సిలంబరసన్ అనే వ్యక్తి నేరం అంగీకరించాడని తిరువళ్లూరు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ వివేకానంద శుక్లా తెలిపారు. ఆగస్టు 14న ఆమెను గొంతు కోసి చంపి, వారి ఇంటి నుండి 3 కి.మీ దూరంలో ఆమె మృతదేహాన్ని పారవేసినట్లు అతను అంగీకరించాడని శుక్లా చెప్పారు.
సమాచారం ఆధారంగా, పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎస్పీ ప్రకారం, సిలంబరసన్ తన భార్య, 26 ఏళ్ల ప్రియకు అనేక వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయని అనుమానించాడు. దీని కారణంగా ఈ జంట తరచుగా గొడవపడేవారని దర్యాప్తులో తేలిందని శుక్లా చెప్పారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రియా కనిపించడం లేదని ఆమె తండ్రి శ్రీనివాసన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని ఎస్పీ తెలిపారు. తన కుమార్తెను సంప్రదించలేకపోవడంతో ఏదో తప్పు జరిగిందని అతను అనుమానించాడని శుక్లా అన్నారు. ఆమె కనిపించకుండా పోవడానికి ముందు, ప్రియా ఆరణి సమీపంలోని పుదుపాళయంలోని తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లి, తన భర్త నుండి విడిపోవాలనుకుంటున్నట్లు వారికి చెప్పిందని పోలీసులు తెలిపారు. కానీ ఆమె కుటుంబం ఆమెను తన భర్త వద్దకు తిరిగి వెళ్లమని ఒప్పించిందని పోలీసులు చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రియ ఇద్దరు కుమారులు తమ తల్లిని దాదాపు రెండు నెలలుగా చూడలేదని ఆమె తండ్రికి చెప్పినప్పుడు, శ్రీనివాసన్ వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని జరిపిన విచారణలో సిలంబరసన్ తన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. అతనిపై హత్య కేసు నమోదు చేయబడింది. ఆపై సిలంబరసన్ను 15 రోజుల రిమాండ్కు తరలించారు.