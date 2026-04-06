వీడియో లైక్స్ కోసం నాగుపామును నాలుకపై ఆడించాడు, కాటు వేయడంతో మృతి, వీడియో
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లైక్స్, వ్యూస్, సబ్ స్క్రైబర్ల కోసం పలువురు యూ ట్యూబర్స్ ప్రాణాంతకమైన స్టంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రయత్నం చేసి ఒకరి ప్రాణాన్ని బలితీసుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
హరియాణలోని కర్నాల్ ప్రాంతంలో రాజేంద్ర అనే వ్యక్తి పాములు ఆడిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఐతే మిన్నాగు తలను నోటికి దగ్గరగా పెట్టుకుని ఆడిస్తుండగా... ఇంకాస్త దగ్గరగా పెట్టుకోమంటూ అతడిని ప్రేరేపించడంతో పామును నోట్లో పెట్టుకున్నాడతను.
వీడియో కోసం అతడు కాస్త అజాగ్రత్తగా వుండటంతో పాము అతడి నాలుకపై కాటు వేసింది. దాంతో అతడు అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే అతడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. చికిత్సకు తీసుకుని వెళ్లే లోపుగానే అతడు మరణించాడు. రీల్స్, లైక్స్, వ్యూస్ కోసం ఇలాంటి ప్రాణాంతక సాహసాలు ఇకనైనా చేయడం మానుకోవాలని నెటిజన్లు కామెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు.