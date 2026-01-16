బుసలు కొట్టే నాగుపామును పట్టుకున్నాడు.. చివరికి కాటేయడంతో మృతి
రాంపూర్లో ఓ వృద్ధుడు పాముతో ఆటలాడి ప్రాణాలు వదులుకున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓ వృద్ధుడు పాముతో ఆటలాడాడు. బుసలు కొట్టే నాగుపామును పట్టుకున్నానని గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు. రోడ్డుపై పామును చూడగానే దాన్ని పట్టుకున్నాడు. రెండు గంటల తర్వాత ఆ పాము దారి వదిలి పొలంలోకి వెళ్లిపోయిందని చెబుతున్నారు.
అయితే, కొద్దిసేపటికే ఆ పాము మళ్లీ రోడ్డు పక్కకు వచ్చింది. అదే సమయంలో జిరాజ్ సింగ్ అటుగా వెళ్తున్నాడు. రోడ్డుపై కూర్చున్న పాముపై అతని కళ్లు పడగానే, అతను దాన్ని పట్టుకున్నాడు.
దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు జిరాజ్ ధైర్యాన్ని ప్రశంసించడం ప్రారంభించారు. ఇది జిరాజ్ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచింది. అతను ఆ పాముతో ఆడటం మొదలుపెట్టాడు. అతను ఆ పామును తన మెడలో వేసుకున్నాడు.
తానే ధైర్యవంతుడిని అంటూ విర్రవీగాడు. జిరాజ్ అనే వృద్ధుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా 5 అడుగుల నాగుపాము కనిపించింది. ఇతరులు దానికి భయపడగా ఆయన మాత్రం చేతితో పట్టుకున్నాడు.
హీరో హీరో.. అంటూ స్థానికులు పొగడటంతో మరింత రెచ్చిపోయాడు. పామును మెడలో వేసుకుని సీన్ చేశాడు.
ఇలాంటి 36 పాములను మెడలో వేసుకుంటానని బీరాలు పలికాడు. చివరకు చెవి, చేతులు, మెడపై పాము కాటేయడంతో జిరాజ్ చనిపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.