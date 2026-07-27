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  4. Man Stabs Girlfriend to Death Over Suspected Infidelity in Chhattisgarh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (17:44 IST)

మరో వ్యక్తితో ప్రేయసి సంబంధం- కత్తితో దాడి చేసి చంపేసిన ప్రియుడు

Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (17:44 IST)
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ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సూరజ్‌పూర్ జిల్లాలో, తన ప్రేమికురాలు మరో వ్యక్తితో సంబంధం కలిగి ఉందన్న అనుమానంతో ఒక వ్యక్తి ఆమెను పార్కులో కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆదివారం రాత్రి సూరజ్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నెహ్రూ పార్కులో ఈ ఘటన జరిగింది. మృతురాలిని రాధికా రాజ్‌వాడేగా గుర్తించారు. ఆమె తన ప్రియుడు రితేశ్ రాజ్‌వాడే (23)తో పార్కులో ఉన్నప్పుడు వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. రాధిక మరో వ్యక్తితో మాట్లాడుతోందని రితేశ్ అనుమానించడమే ఈ గొడవకు కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన నిందితుడు కత్తిని బయటకు తీసి రాధిక మెడపై పలుమార్లు దాడి చేసి, ఆ తర్వాత మోటార్‌సైకిల్‌పై అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడని ఆయన తెలిపారు. 
 
తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను స్థానికులు అంబికాపూర్ మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. అయితే, ఆసుపత్రికి వెళ్లే మార్గంలోనే ఆమె మరణించిందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న సీనియర్ పోలీసు అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పార్క్, పరిసర ప్రాంతాలలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించడంతో పాటు, నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే, పోలీసులు అటవీ ప్రాంతంలో గాలింపు చేపట్టి, రితేష్ రాజ్‌వాడేను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశామని, తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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