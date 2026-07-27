మరో వ్యక్తితో ప్రేయసి సంబంధం- కత్తితో దాడి చేసి చంపేసిన ప్రియుడు
ఛత్తీస్గఢ్లోని సూరజ్పూర్ జిల్లాలో, తన ప్రేమికురాలు మరో వ్యక్తితో సంబంధం కలిగి ఉందన్న అనుమానంతో ఒక వ్యక్తి ఆమెను పార్కులో కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆదివారం రాత్రి సూరజ్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నెహ్రూ పార్కులో ఈ ఘటన జరిగింది. మృతురాలిని రాధికా రాజ్వాడేగా గుర్తించారు. ఆమె తన ప్రియుడు రితేశ్ రాజ్వాడే (23)తో పార్కులో ఉన్నప్పుడు వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. రాధిక మరో వ్యక్తితో మాట్లాడుతోందని రితేశ్ అనుమానించడమే ఈ గొడవకు కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన నిందితుడు కత్తిని బయటకు తీసి రాధిక మెడపై పలుమార్లు దాడి చేసి, ఆ తర్వాత మోటార్సైకిల్పై అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడని ఆయన తెలిపారు.
తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను స్థానికులు అంబికాపూర్ మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. అయితే, ఆసుపత్రికి వెళ్లే మార్గంలోనే ఆమె మరణించిందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న సీనియర్ పోలీసు అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పార్క్, పరిసర ప్రాంతాలలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించడంతో పాటు, నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే, పోలీసులు అటవీ ప్రాంతంలో గాలింపు చేపట్టి, రితేష్ రాజ్వాడేను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశామని, తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.