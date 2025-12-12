బావ సర్టిఫికేట్లు వాడుకొని డాక్టరుగా చెలామణి అవుతున్న బామ్మర్ది... ఎక్కడ?
ఓ వ్యక్తి తన బావ (అక్క భర్త) వైద్య సర్టిఫికేట్లను వాడుకుని డాక్టరుగా గత నాలుగేళ్లుగా చెలామణి అవుతున్నాడు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని లాతూర్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. తన తమ్ముడు చేస్తున్న అక్రమాలపై అక్క ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... లాతూర్కు చెందిన అభినవ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి అమెరికాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న తన బావ డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ గుప్తా సర్టిఫికెట్లతో 2022లో జిల్లాలోని ఓ మెడికల్ కాలేజీలో స్పెషలిస్ట్ వైద్యుడుగా ఉద్యోగం సంపాదించాడు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన వైద్యురాలైన అక్క సోనాలిసింగ్ ఉన్నత వైద్యాధికారులకు తాజాగా ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ అమెరికాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న తన భర్త డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ గుప్తా సర్టిఫికెట్లు, పేరు దుర్వినియోగం చేసి, తన సోదరుడు అభినవ్ సింగ్ స్పెషలిస్టు వైద్యుడుగా చలామణి అవుతున్నట్లు డాక్టర్ సోనాలి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
దీనిపై మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ మయాంక్ శుక్లా మాట్లాడుతూ డాక్టర్ సోనాలి ఫిర్యాదు మేరకు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అతడి సర్టిఫికెట్లు, నియామకం వంటి వాటిని పరిశీలించడానికి జిల్లా చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ప్యానల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్యానెల్ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.