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  4. Man With Gun Arrested at PM Modi's Upcoming Event Venue in Mumbai
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (19:46 IST)

ముంబైలో ప్రధాని.. వేదిక వద్ద తుపాకీతో ఇద్దరు వ్యక్తుల అరెస్ట్

narendra modi
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (19:46 IST)
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ముంబైలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొనాల్సి ఉన్న ఒక కార్యక్రమ వేదిక వద్ద ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో ఒకరి వద్ద తుపాకీ లభ్యమైంది. బీకేసీ లోని నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్ వద్ద, ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ అధికారిగా చెప్పుకుంటున్న ఒక వ్యక్తిని ముంబై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న వ్యక్తి వయసు 24 ఏళ్లు అని సమాచారం. అతనితో పాటు తుపాకీ కలిగిన ఒక బాడీగార్డ్ కూడా ఉన్నాడు. ఈ విషయంపై ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ ప్రస్తుతం తదుపరి విచారణ జరుపుతోంది. విచారణ కొనసాగుతుండటంతో మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 
 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముంబైలో గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ 2026 ఏడవ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభిస్తారు. గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ అనేది ఆర్థిక సాంకేతికత (ఫిన్‌టెక్)పై దృష్టి సారించే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద, అత్యంత ప్రభావవంతమైన వార్షిక సదస్సులలో ఒకటి. 2020 నుండి, విధాన రూపకర్తలు, నియంత్రణ సంస్థలు, కేంద్ర బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు, ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు, సాంకేతిక సంస్థలు, పెట్టుబడిదారులు, విద్యావేత్తలు, ఇతర ప్రపంచ స్థాయి భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చే ఒక ప్రధాన అంతర్జాతీయ వేదికగా జీఎఫ్ఎఫ్ ఎదిగింది. 
 
ఆవిష్కరణలు, సాంకేతికత, నియంత్రణ, మారుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ వంటి ఆర్థిక రంగ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే కీలక అంశాలపై చర్చలకు ఈ సదస్సు ఒక వేదికను కల్పిస్తుంది.
 
ఈ వేదిక వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్న వారిలో 24 ఏళ్ల ఒక వ్యక్తి, తాను ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ (పీఎంవో) అధికారిని అని చెప్పుకున్నట్లు తెలిసింది. ముంబై పోలీసులు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు దర్యాప్తును ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ చేపట్టింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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