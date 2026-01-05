దక్షిణ కొరియా బాయ్ ఫ్రెండ్ను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన యువతి?
మణిపూర్ యువతి తనతో సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేసింది. మృతుడిని ఒక మొబైల్ కంపెనీలో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న దక్షిణ కొరియాకు చెందిన డక్ హీ యుహ్గా గుర్తించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. డక్ హీ యుహ్, లుంజీనా పామై అనే యువతి కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన రోజు ఇద్దరూ కలిసి మద్యం తాగారు.
ఆ సమయంలో వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఆగ్రహానికి లోనైన పామై.. కత్తితో డక్ హీ ఛాతీపై బలంగా పొడిచింది. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆమె స్వయంగా అతడిని జిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించింది.
అయితే, అప్పటికే అతడు మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసు కస్టడీలో ఉన్న పామై విచారణలో కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.