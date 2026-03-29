పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు : ప్రధాని మోడీ ఫైర్
గత నెల రోజులుగా పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. పైగా, ఈ యుద్ధం అనేక సవాళ్లను సృష్టించిందన్నారు. ఆదివారం తన 132వ 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కొందరు చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని ఆయన దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ మార్చి నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో కీలక ఘటనలు జరిగాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. గతంలో కోవిడ్ కారణంగా ప్రపంచమంతా అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొందన్నారు. దాని నుంచి బయటపడిన తర్వాత.. దేశాల మధ్య కొనసాగుతోన్న యుద్ధాలు పరిస్థితులను మార్చేశాయన్నారు.
ప్రస్తుతం అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతోందన్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉంటున్న ప్రవాస భారతీయులకు సాయం అందిస్తున్న ఆయా ప్రభుత్వాలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇంధన సరఫరాకు కీలకమైన ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నందున.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ సంక్షోభం తలెత్తిందన్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ప్రజలందరూ ఐక్యతతో ఉండాలని మోడీ పిలుపునిచ్చారు.
తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని కోరారు. సంక్షోభాన్ని రాజకీయం చేస్తున్నవారికి మోడీ హెచ్చరికలు చేశారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడం మానుకోవాలని.. ఇది 140 కోట్ల మంది ప్రజల ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయమన్నారు. ఇక్కడ స్వార్థపూరిత రాజకీయాలకు తావు లేదన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.