Maoist Leader: వాంటెడ్ తీవ్రవాదులలో ఒకరైన పక్క హనుమంతు హతం
దేశంలో అత్యంత వాంటెడ్ తీవ్రవాదులలో ఒకరైన మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు ఉయికే గణేష్ అలియాస్ పక్క హనుమంతు, ఒడిశాలోని కంధమాల్ జిల్లాలో గురువారం భద్రతా బలగాలతో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మరో ముగ్గురితో పాటు హతమయ్యాడు. మరణించిన తిరుగుబాటుదారులలో ఇద్దరు మహిళా క్యాడర్లు కూడా ఉన్నారు. సుమారు 69 సంవత్సరాల వయస్సు గలవాడని భావిస్తున్నారు.
నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం పుల్కెంల వాసి అయిన గణేష్ తలపై మొత్తం రూ. 1.1 కోట్ల రివార్డు ఉంది. ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడుతో సహా పలు రాష్ట్రాలలో వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక, సాయుధ కార్యకలాపాల సమన్వయంలో ఆయన పాత్ర ఉంది. భద్రతా సంస్థలు ఆయన తొలగింపును మావోయిస్టుల టాప్ కమాండ్ నిర్మాణానికి గణనీయమైన దెబ్బగా అభివర్ణించాయి.
కంధమాల్లోని దట్టమైన బెల్ఘర్-గుమ్మా అటవీ ప్రాంతంలో నిఘా ఆధారిత ఆపరేషన్ సమయంలో కాల్పులు జరిగాయి. సీనియర్ మావోయిస్టు నాయకుల కదలికలకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట సమాచారం మేరకు స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ (ఎస్ఓజీ), సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్) సంయుక్త బృందాలు కూంబింగ్ ఆపరేషన్లను ప్రారంభించాయి. భారీ కాల్పులు జరిగాయి. ఫలితంగా నలుగురు మరణించారు.