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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (14:12 IST)

కలియుగం.. బీహార్‌లో ఇద్దరు అమ్మాయిల వివాహం.. వీడియో

Marriage
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (14:12 IST)
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Marriage
కలియుగం.. వింతలు జరిగిపోతాయని బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్లు.. బీహార్‌లో తాజాగా ఇద్దరమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో 18 ఏళ్ల రూబీ వరుడిగా మారాడు. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయిన సంధ్య వధువుగా మారింది.
బీహార్‌లోని బక్సర్ జిల్లా నుండి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
ఇద్దరు పిల్లల తల్లి, తన పక్కింట్లో నివసిస్తున్న 18 ఏళ్ల రూబీని వివాహం చేసుకుంది. వీరిద్దరూ ఇంటి నుండి పారిపోయి ఒక ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇకపై అబ్బాయిల అవసరం లేదు. స్త్రీలు ఒకరినొకరు వివాహం చేసుకుంటారని వివిధ రకాలుగా నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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