కలియుగం.. బీహార్లో ఇద్దరు అమ్మాయిల వివాహం.. వీడియో
కలియుగం.. వింతలు జరిగిపోతాయని బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్లు.. బీహార్లో తాజాగా ఇద్దరమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో 18 ఏళ్ల రూబీ వరుడిగా మారాడు. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయిన సంధ్య వధువుగా మారింది.
Marriage
బీహార్లోని బక్సర్ జిల్లా నుండి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇద్దరు పిల్లల తల్లి, తన పక్కింట్లో నివసిస్తున్న 18 ఏళ్ల రూబీని వివాహం చేసుకుంది. వీరిద్దరూ ఇంటి నుండి పారిపోయి ఒక ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇకపై అబ్బాయిల అవసరం లేదు. స్త్రీలు ఒకరినొకరు వివాహం చేసుకుంటారని వివిధ రకాలుగా నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
18 साल की रूबी बनी दूल्हा— Mohd. Arif (@MohdArif396) September 5, 2026
दो बच्चो की माँ संधिया बनी दुल्हन।
बिहार के बक्सर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामा सामने आया
2 बच्चो की माँ ने अपने पड़ोस की रहने वाली 18 वर्षीय युवती रूबी से शादी कर ली।
दोनो ने घर से भाग कर एक मंदिर मे जाकर शादी कर ली।
कल युग आ गया है अब लड़को की… pic.twitter.com/aKnmnaW0tS