నిశ్చితార్థం జరిగింది.. కానీ పెళ్లి ఆగిపోయింది... అయినా వెంటపడి... హెల్మెట్తో దాడి.. ఆపై?
కుటుంబాల మధ్య తలెత్తిన విభేదాల కారణంగా వివాహ సంబంధం రద్దయిన నేపథ్యంలో, 24 ఏళ్ల యువతిపై హెల్మెట్తో దాడి చేశాడు. ఇంకా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆమెను బెదిరించిన 28 ఏళ్ల వ్యక్తిని చెన్నై పల్లావరం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మడిపాక్కంకు చెందిన సదరు యువతికి, నందంబాక్కంకు చెందిన మహమ్మద్ సయ్యద్ అబూబకర్కు సుమారు ఏడాదిన్నర క్రితం నిశ్చితార్థం జరిగింది. అయితే, వారి వివాహం జరగలేదు. అబూబకర్ ఆ మహిళ వెంటపడుతూ వేధిస్తూ, తనను వివాహం చేసుకోవాలని పదేపదే ఒత్తిడి చేస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 4న మధ్యాహ్నం, మూవరసన్పేట ప్రధాన రహదారిపై ఆ మహిళ అబూబకర్తో మాట్లాడుతుండగా వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో, అబూబకర్ ఆమెపై హెల్మెట్తో దాడి చేసి, బెదిరించి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
దీంతో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి భారతీయ న్యాయ సంహిత, తమిళనాడు మహిళల వేధింపుల నిరోధక చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, శనివారం అబూబకర్ను అరెస్టు చేశారు. అతను ఒక మొబైల్ ఫోన్ దుకాణంలో సేల్స్మన్గా పనిచేస్తున్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు. అతన్ని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం అతనికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది.