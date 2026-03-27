అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు.. మేజర్ అయిన మహిళతో సహజీవనం నేరం కాదు
అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. వివాహిత పురుషుడు, మేజర్ అయిన మహిళతో ఆమె అంగీకారంతో సహజీవనం చేయడం నేరం కిందకు రాదని అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు నిచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఉత్తరప్రదేశ్లోని షాజహాన్పూర్కు చెందిన ఓ సహజీవన జంట తమపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
కేసు వివరాల్లోకి వెళితే... షాజహాన్పూర్కు చెందిన 18 ఏళ్ల అనామిక, వివాహితుడైన నేత్రపాల్ అనే వ్యక్తితో కలిసి సహజీవనం చేస్తోంది. అయితే, జనవరి 8న అనామిక తల్లి కాంతి.. తన కుమార్తెను నేత్రపాల్ ప్రలోభపెట్టి తీసుకెళ్లాడంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
దీంతో పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ 87 కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసును కొట్టివేయాలని, తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ అనామిక, నేత్రపాల్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తామిద్దరం మేజర్లమని, ఇష్టపూర్వకంగానే కలిసి జీవిస్తున్నామని తమ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
వాదనల సందర్భంగా నేత్రపాల్కు అప్పటికే వివాహమైనందున, అతను మరో మహిళతో సహజీవనం చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని యువతి కుటుంబం తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. ఈ వాదనను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఇద్దరు మేజర్లు అంగీకారంతో కలిసి జీవించినప్పుడు, అందులో నేరపూరిత కోణం ఏమీ లేదని స్పష్టం చేసింది.