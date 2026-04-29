రెండేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకుని... ప్రియుడే కావాలంటూ సెల్ టవరెక్కిన మహిళ
రెండేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్న ఓ మహిళ... ఇపుడు తన ప్రియుడే కావాలంటూ మొండిపట్టుపట్టింది. అంతేకాకుండా, తన ప్రియుడి కోసం ఏకంగా మొబైల్ టవరెక్కి నానా హంగామా సృష్టించింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని హథ్రాస్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
హథ్రాస్ జిల్లాకు చెందిన పూజ (30) అనే మహిళకు బర్మనే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తితో రెండేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఆమె తన అత్తింటి నుంచి బయటకు వచ్చి.. దగ్గరులో ఉన్న సెల్ టవర్ ఎక్కింది. ఇది చూసిన స్థానికులు భయాందోళనకు గురై.. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆమెను కిందకు దించేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించారు.
దాదాపు మూడు గంటల పాటు మండుటెండలో ఆమె సెల్ టవర్ పైనే ఉండిపోయింది. చివరికి అధికారులు నచ్చజెప్పడంతో ఆమె కిందకు దిగొచ్చింది. అనంతరం తనకు ఇష్టం లేకుండానే వివాహం జరిగిందని ఆ మహిళ పోలీసులకు తెలిపింది. సమీప గ్రామానికి చెందిన మరో వ్యక్తిని తాను ప్రేమిస్తున్నట్లు, అతడితోనే కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు వివరించింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.