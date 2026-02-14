రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యం
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని హాసన్ జిల్లాలో ఓ మహిళ అదృశ్యం కలకలం రేపుతోంది. రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్ళిన ఆ వివాహిత తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. పైగా, ఆమె ఆచూకీ కూడా తెలియలేదు. కానీ, ఆమె ధరించిన లోదుస్తులు, చెప్పులు, ఇతర వస్తువులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో లభ్యం కావడం ఇపుడు అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. తుమకూరు జిల్లా కుమిగల్ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రియాంక (29) అనే వివాహిత చిక్కమంగళూరులో జరిగిన తమ బంధువుల ఇంటి వివాహానికి వెళ్లింది. ఈ నెల 12వ తేదీన రాత్రి 8 గంటల సమయంలో హాసన్ జిల్లా బేలూరు బస్టాండ్ సమీపంలో ఆమె చివరిసారిగా కనిపించింది.
అదేరోజు సాయంత్రం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి నాతో పాటు మరొకరు ఉన్నారు.. అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె ఫోన్ స్విఛాఫ్ అయింది. దీనిపై కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు సకాలంలో స్పందించలేదనే ఆరోపణలు లేకపోలేదు.
ఈ పరిస్థితుల్లో బేలూరు తాలూకా కల్కెరే ప్రాంతంలో ప్రియాంకకు చెందిన కుర్తా, లోదుస్తులు, చెప్పులు, వ్యానిటీ బ్యాగ్ వంటివి వేర్వేరు చోట్ల లభ్యమయ్యాయి. పైగా, ఆమె అదృశ్యమైన సమయంలో రూ.30 లక్షల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలు ధరించివుందని, వాటి కోసమే ఆమెను ఎవరైనా అపహరించి దాడికి పాల్పడివుండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దీనిపై జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి ఆ తర్వాత అరెహల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేసినట్టు హాసన్ ఎస్పీ శుభాన్విత తెలిపారు.