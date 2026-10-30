  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Married woman goes to meet her lover instead of her husband on the day of Karwa Chauth; gets caught, Video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (14:09 IST)

కర్వా ‌చౌత్ రోజున భర్త ముఖం కాకుండా ప్రియుడిని కలిసేందుకు వెళ్లిన వివాహిత, పట్టేసారు, వీడియో

Woman caught with her lover
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (14:13 IST)
google-news
ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కర్వా చౌత్ ఉపవాస ప్రక్రియను పెద్దఎత్తున చేస్తుంటారు. వివాహిత మహిళలు ఆరోజున సాయంత్రం చంద్ర దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత, జల్లెడ ద్వారా భర్త ముఖాన్ని చూసి ఉపవాసాన్ని విరమిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల భర్తపై పడే దిష్టి, చెడు, ప్రతికూల శక్తులు వడపోయబడి కేవలం శుభ ఫలితాలు మాత్రమే దక్కుతాయని నమ్ముతారు. ఐతే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మథురలో ఓ వివాహిత అంజు మాత్రం తన భర్త ముఖాన్ని కాకుండా తన ప్రియుడి ముఖాన్ని చూసేందుకు అతడి వద్దకు వెళ్లింది.
 
మథుర లోని థోల్ పూర్‌కి చెందిన అంజుకి వివాహానికి పూర్వమే సంజయ్ అనే యువకుడిని ప్రేమించింది. ఐతే పెద్దల నిర్ణయాన్ని కాదనలేక మనోజ్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నది. కానీ ప్రియుడు సంజయ్ ను మాత్రం వదల్లేకపోయింది. వీలున్నప్పుడల్లా అతడిని కలుస్తూ వుంటోంది. కర్వా చౌత్ రోజున భర్త శుభం కంటే తన ప్రియుడు శుభకరంగా వుండాలని భావించి ఆమె అతడివద్దకు వెళ్లింది. అతడి సమక్షంలో చంద్ర బింబాన్ని దర్శించిన అంజు... జల్లెడ నుంచి ప్రియుడి ముఖాన్ని చూసింది.
 
అనంతరం అంజు ప్రియుడు సంజయ్ ఆమె ఉపవాసాన్ని విరమింపజేసాడు. తన భార్య తన ముఖం చూడకుండా ఎక్కడికి పోయిందని వాకబు చేసిన మనోజ్... ఆమె ప్రియుడి వద్దకు వెళ్లినట్లు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకుని వెళ్లి వారిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఇరువురిని అదుపులోకి తీసుకుని కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఇరు కుటుంబాలు తీవ్ర వాగ్వాదం చేసుకోవడంతో పోలీసులు వారికి సర్దిచెప్పి పంపివేసారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఐటీ కంపెనీల్లో కన్నడిగులకే ఉద్యోగాలివ్వాలి : కర్నాటక రక్షణ వేదిక

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలు

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలుప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఆయన మాజీ భార్య అమృతా సింగ్‌ల కుమార్తె, బాలీవుడ్ నటి సారా అలీఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్నాథ్ ఆలయంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్లిం మతపెద్దలు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగని వారు... ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫత్వా జారీ చేశారు. దీన్ని పర్మార్థ్ కేతన్ ఆశ్రమాధిపతి స్వామి చిదానంద సరస్వతి స్వామి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. పుణ్య మార్గంలో నడిచేవారిపై ఇలాంటి ఫత్వాలు జారీ చేయకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో నటిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. గతంలోనే ఈ లుక్ ను తన సోషల్ మీడియాలో రకుల్ విడుదలచేసింది. నేడు చిత్ర టీం విడుదల చేయడం విశేషం. “జనస్థాన్‌కి రాజకుమారి.. శూర్పణఖ” అంటూ పరిచయం చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. బంగారు వర్ణపు ఆభరణాలు, రాయల్ కాస్ట్యూమ్‌తో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్నారు.

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్అనౌన్స్‌మెంట్, ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన నాటి నుంచే ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తనదైన శైలిలో జానపద సంగీతంలోని అసలైన పవర్ ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే 100 మంది సంప్రదాయ జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ‘ఎల్లమ్మ’ టైటిల్ సాంగ్‌ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తి

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తినవీన్ చంద్ర హీరోగా, దర్శకుడు ఆర్.పి. బాల తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘NC 51’ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఆర్.పి. బాల ఫిల్మ్స్, పి.జి. ముత్తయ్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఆర్.పి. బాల, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పి.జి. ముత్తయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.