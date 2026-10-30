కర్వా చౌత్ రోజున భర్త ముఖం కాకుండా ప్రియుడిని కలిసేందుకు వెళ్లిన వివాహిత, పట్టేసారు, వీడియో
ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కర్వా చౌత్ ఉపవాస ప్రక్రియను పెద్దఎత్తున చేస్తుంటారు. వివాహిత మహిళలు ఆరోజున సాయంత్రం చంద్ర దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత, జల్లెడ ద్వారా భర్త ముఖాన్ని చూసి ఉపవాసాన్ని విరమిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల భర్తపై పడే దిష్టి, చెడు, ప్రతికూల శక్తులు వడపోయబడి కేవలం శుభ ఫలితాలు మాత్రమే దక్కుతాయని నమ్ముతారు. ఐతే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మథురలో ఓ వివాహిత అంజు మాత్రం తన భర్త ముఖాన్ని కాకుండా తన ప్రియుడి ముఖాన్ని చూసేందుకు అతడి వద్దకు వెళ్లింది.
మథుర లోని థోల్ పూర్కి చెందిన అంజుకి వివాహానికి పూర్వమే సంజయ్ అనే యువకుడిని ప్రేమించింది. ఐతే పెద్దల నిర్ణయాన్ని కాదనలేక మనోజ్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నది. కానీ ప్రియుడు సంజయ్ ను మాత్రం వదల్లేకపోయింది. వీలున్నప్పుడల్లా అతడిని కలుస్తూ వుంటోంది. కర్వా చౌత్ రోజున భర్త శుభం కంటే తన ప్రియుడు శుభకరంగా వుండాలని భావించి ఆమె అతడివద్దకు వెళ్లింది. అతడి సమక్షంలో చంద్ర బింబాన్ని దర్శించిన అంజు... జల్లెడ నుంచి ప్రియుడి ముఖాన్ని చూసింది.
అనంతరం అంజు ప్రియుడు సంజయ్ ఆమె ఉపవాసాన్ని విరమింపజేసాడు. తన భార్య తన ముఖం చూడకుండా ఎక్కడికి పోయిందని వాకబు చేసిన మనోజ్... ఆమె ప్రియుడి వద్దకు వెళ్లినట్లు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకుని వెళ్లి వారిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఇరువురిని అదుపులోకి తీసుకుని కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఇరు కుటుంబాలు తీవ్ర వాగ్వాదం చేసుకోవడంతో పోలీసులు వారికి సర్దిచెప్పి పంపివేసారు.
The husband caught his wife red-handed while she was meeting her lover on Karva Chauth. https://t.co/xVUvr0RBVu— Pushpraj sharma (@PushprajVibes) October 30, 2026