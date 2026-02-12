యధేచ్చగా మాస్ కాపీయింగ్ : డ్రోన్ కెమెరాతో గుట్టు రట్టు
మహారాష్ట్రలోని ఓ పాఠశాలలో యధేచ్చగా సాగుతున్న మాస్ కాపీయింగ్ను డ్రోన్ కెమెరా బహిర్గతం చేసింది. దీంతో మాస్ కాపీయింగ్కు అనుమతించిన 17 మంది ఉపాధ్యాయులపై విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మహారాష్ట్రలో ఇటీవల 12వ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద నిఘా కోసం అధికారులు డ్రోన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే బీడ్ జిల్లా చౌశాలాలోని ఓ పరీక్ష కేంద్రంలో పెద్దఎత్తున మాస్ కాపీయింగ్ జరుగుతున్నట్లు ఓ డ్రోన్ సాయంతో గుర్తించారు. 16 ఎగ్జామినేషన్ హాళ్లలోని సూపర్వైజర్లు.. కాపీయింగ్ను అడ్డుకోకుండా, విద్యార్థులు చూసి రాసేందుకు సాయపడుతున్నట్లు గమనించారు.
విషయం తెలుసుకున్న కలెక్టర్ వివేక్ జాన్సన్.. సంబంధిత సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలోనే పరీక్షా కేంద్రం చీఫ్ సహా 17 మంది ఉపాధ్యాయులపై కేసు నమోదైంది. పొరుగునే ఉన్న ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ జిల్లాలోనూ ఓ మాస్ కాపీయింగ్ ఘటన వెలుగుచూసింది.