రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్లో మంటలు.. ప్రయాణికులకు తప్పిన ముప్పు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రత్లాం జిల్లాలో త్రివేండ్రం - హజరత్ నిజాముద్దీన్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఎసీ కోచ్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే రంగంలోకి దిగి మంటలార్పుతున్నారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున కోటా రైల్వే డివిజన్ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
రైలులోని ఏసీ కోచ్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ బోగీలో 68 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. కంపార్ట్మెంట్ నుంచి పొగ, మంటలు రావడం గమనించిన రైల్వే గార్డ్ లోకోపైలట్ను అప్రమత్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో రైలును అక్కడే నిలిపివేశారు. రైల్వే రక్షణ దళం సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని.. బోగీల్లోని ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కిందకు దించారు.
మంటలు అంటుకున్న బోగీలను రైలు నుంచి వేరు చేశారు. ఫైర్ ఇంజిన్లతో వాటిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రాణనష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియరాలేదు. కాగా.. ఘటన నేపథ్యంలో ఈ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యుదాఘాతం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనపై రైల్వేశాఖ ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది.
Rajdhani train fire.????— Oxomiya Jiyori ???????? (@SouleFacts) May 17, 2026
Two coaches of the Thiruvananthapuram-Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express caught fire this morning near Ratlam due to a short circuit. The incident occurred in the Kota Railway Division between Luni and Alot stations. The affected coaches have been detached… pic.twitter.com/LZNfQzBBhK
