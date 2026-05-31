సంబంధిత వార్తలు
- మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంద్ర వీణ పాటకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ స్టెప్పులు, వీడియో
- మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడుపై భౌతికదాడి.. రాళ్లు - కోడిగుడ్లు - చెప్పులతో...
- యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం తాత్కాలిక విరమణ ఒప్పందంపై సంతకం పెట్టకుండా లేచెళ్లిపోయిన ట్రంప్, ఏం జరుగుతుంది?
- ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సె.. క్స్ వర్క్ నేరంకాదు.. కేసులు పెట్టొద్దు : సుప్రీంకోర్టు
- క్రైమ్ షోలు చూసి నలుగురిని హత్య చేసి కారులో సజీవదహనం చేసిన కుమారుడు - సహకరించిన తల్లీచెల్లి
బద్రీనాథ్ యాత్రలో 30 కిమీ ట్రాఫిక్ జామ్ - తిండి నీరు లేక యాత్రికుల నరకం
పవిత్ర చార్ధామ్ యాత్రకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఫలితంగా బద్రీనాథ్ యాత్రకు వెళ్లే మార్గంలో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడింది. ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలీ జిల్లాలో జోషీమఠ్ సమీపంలో సుమారు 30 కిలోమీటర్ల వాహనాలు బారులు తీరాయి. దీంతో వేలాది మంది యాత్రికులు గంటల తరబడి రోడ్లపైనే చిక్కుకునిపోయారు. తిండి, నీరు లేఖ నరకయాతన పడుతున్నారు.
చార్ధామ్తో పాటు హేమకుండ్ సాహిబ్ యాత్ర కూడా ఒకేసారి ప్రారంభంకావడంతో ఊహించని రీతిలో వాహనాల ట్రాఫిక్ పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా విష్ణుప్రయాగ్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాల్లో వాహనాలు ముందుకు కదలడం లేదు. శనివారం ఒక్కరోజే జోషీమఠ్ సమీపంలోని జీహో బ్యాండ్ వద్ద 8 కిలోమీటర్ల పొడవున వాహనాలు బారులు తీరాయి.
ఇరుకైన కొండ మార్గాల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుని పోవడంతో యాత్రికులు తిండి, నీరు వంటి కనీస వసతులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా అత్యవసర సేవలు అందించే అంబులెన్స్లు సైతం ముందుకు కదలలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ భీకర ట్రాఫిక్ జామ్కు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు, పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించేందుకు జోషీమఠ్ వద్ద గేట్ సిస్టమ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. దీని కింద ప్రతి 30 నిమిషాలకు ఒకవైపు వాహనాలను మాత్రమే అనుమతిస్తూ ట్రాఫిక్ను నెమ్మదిగా క్లియర్ చేస్తున్నారు. భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉన్నందుకు యాత్రికలు తమ ప్రయాణాలను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని, అధికారుల సూచనలను విధిగా పాటించాలని కోరుతున్నారు.
The obsession with breaking records has successfully turned the fragile Himalayas into the world's longest PARKING LOT. Joshimath is currently choking under a massive 25-30 KM long traffic jam. From Vishnuprayag to 15 km beyond, tourists are stuck in their cars for hours. pic.twitter.com/eOMWH7cHgm— Himalayan Hindu (@himalayanhindu) May 30, 2026
తర్వాతి కథనం
పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో విలువైన వస్తువుల అదృశ్యం
పవన్ క్యారెక్టర్ను ప్రపంచానికి చెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నా : బండ్ల గణేశ్
టాలీవుడ్ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్ మరోమారు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను దేవుడుగా భావించే పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్, నైజాన్ని, నిజాయితీని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. పవన్ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడే అవకాశం కోసం తాను ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఆ రోజు వచ్చినపుడు పవన్ గొప్ప మనసు, వ్యక్తిత్వం గురించి తనకు తెలిసిన నిజాలను ప్రపంచం ముందు గర్వంగా చెబుతానని పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంద్ర వీణ పాటకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ స్టెప్పులు, వీడియో
ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సినీ నటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకె ఘన విజయం సాధించడం, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం తెలిసిన విషయమే. ఈ నేపధ్యంలో విజయ్కి సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇంద్ర చిత్రంలోని వీణ పాటకు తమిళ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ స్టెప్పులు వేయడం కనబడుతోంది. విజయ్ అలా డ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఆ నృత్యాన్ని చిరంజీవితో పాటు పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వీక్షిస్తున్నట్లు వీడియో వున్నది.
Ghantadi Krishna: నా ఆశ నా శ్వాస సంగీతం, దర్శకత్వంతో రిస్క్ చేశా : ఘంటాడి కృష్ణ
సంపంగి,16 వంటి చిత్రాలకు చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ అందించిన ఘంటాడి కృష్ణ స్వీయ సంగీత దర్శక నిర్మాణంలో రూపొందిన చిత్రం 'రిస్క్'. సందీప్ అశ్వ, సన్యా ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూన్ రెండో వారంలో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహలు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు.
VN Aditya: వినోదభరితంగా మన డాక్టర్ బాబే సినిమా: వీఎన్ ఆదిత్య
శరణ్య-సుధీక్ష సమర్పణలో స్కంద ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ‘మన డాక్టర్ బాబే’ అనే సినిమాని కృతాక్షి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీతో శ్రీ స్కంద హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ సినిమాకి చలపతి కుమార్ పువ్వల స్కోరీ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు వీఎన్ ఆదిత్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Kiran Abbavaram : ఛాట్ బస్టర్స్ గా దూసుకెళ్తున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.