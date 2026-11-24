రూ.1.27 కోట్ల వేతన ప్యాకేజీ.. వివాహానికి వధువు కావాలి? ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ పెళ్లి తిప్పలు
సాధారణంగా బుద్ధిగా చదువుకుని ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేస్తూ లక్షలు లేదా కోట్లలో వార్షిక వేతనం తీసుకునే యువతీ యువకులకు వివాహాలు సులభంగా జరిగిపోతుంటాయని ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి వారికి కూడా పెళ్లి తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఓ ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ విషయంలో ఇది జరిగింది. యేడాదికి రూ.1.27 కోట్లు వార్షిక వేతన ప్యాకేజీ తీసుకున్నాడు. కానీ, వివాహం చేసుకునేందుకు తగిన వధువు దొరకడం లేదు. దీంతో ఆ ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ పెళ్లి తిప్పలు అన్నీఇన్నీకావు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 'నాట్ డేటింగ్' అనే మ్యాట్రిమోనీ సంస్థ సీఈవో జస్వీర్ సింగ్ ఈ యువకుడి కథను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఓ చిన్న పట్టణంలో పుట్టి పెరిగిన ఈ యువకుడు, ఉన్నత చదువుల కోసం నగరానికి వచ్చి ఐఐటీలో పట్టా పొందాడు. ప్రస్తుతం ఓ పెద్ద కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా స్థిరపడి, భారీ ప్యాకేజీ అందుకుంటున్నాడు. గత దశాబ్ద కాలంగా మెట్రో నగరాల్లోనే జీవిస్తున్నాడు. అయితే, పెళ్లి విషయానికి వచ్చేసరికి అతడికి విచిత్రమైన అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. వధువు జీతం, ఆస్తిపాస్తులను అతడు ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం లేదు.
కొందరు సంపన్న కుటుంబాలకు చెందిన, విదేశాల్లో చదువుకున్న అమ్మాయిలతో మాట్లాడినప్పుడు.. వారి ఆధునిక జీవనశైలి, ఆలోచనా విధానంతో అతడు ఇమడలేకపోయాడు. మరోవైపు, కేవలం చిన్న పట్టణాలకే పరిమితమైన అమ్మాయిలతో మాట్లాడితే, తన మూలాలు వారికి అర్థమైనా.. గత పదేళ్లలో టెక్నాలజీ, గ్లోబల్ అంశాలపై తనలో పెరిగిన ఆసక్తిని, మారిన జీవనశైలిని వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. సంభాషణల్లో గ్యాప్ స్పష్టంగా
కనిపించింది.
ఈ పరిస్థితిని అతడు 'టూ నేషన్ థియరీ'గా అభివర్ణించాడు. సంపన్న మెట్రో అమ్మాయిలకు తన ప్రస్తుత జీవితం అర్థమవుతుందని, చిన్న పట్టణాల అమ్మాయిలకు తన గతం అర్థమవుతుందని, కానీ ఈ రెండింటినీ కలిపి అర్థం చేసుకునే వారే తనకు కావాలని అతడు కోరుకుంటున్నాడు. అందుకే, తనకు కాబోయే భార్య కూడా తనలాగే ఒక చిన్న పట్టణంలో పుట్టి పెరిగి, కెరీర్ కోసం పెద్ద నగరానికి వచ్చి, స్వతంత్రంగా ఎదిగిన వ్యక్తి అయి ఉండాలని మ్యాట్రిమోనీ సంస్థకు స్పష్టం చేశాడు.
ఈ పోస్ట్ వైరల్ కావడంతో, నెటిజన్ల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అతడి వాదనలో నిజం ఉందని, జీవిత ప్రయాణం కలిసినప్పుడే ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోగలరని కొందరు అంటుంటే, సర్దుకుపోవడం, భావోద్వేగ అనుబంధం ముఖ్యమని మరికొందరు సూచిస్తున్నారు.