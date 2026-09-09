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  4. Mayawati puts sanyas condition for Akash Anand's return to BSP
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (20:24 IST)

నీ మామతో రాజకీయ సన్యాసం చేయించి పార్టీలో మళ్లీ చేరు : మేనల్లుడికి మాయావతి కండిషన్

mayavati
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (20:24 IST)
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తన మేనల్లుడు ఆకాశ్ ఆనంద్‌కు బీఎస్పీ అధినేత్రి, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాయవతి ఓ కండిషన్ పెట్టారు. ఆకాశ్ ఆనంద్‌ మళ్లీ పార్టీలో చేరాలంటే ఆయన మామ, మాజీ ఎంపీ అశోక్ సిద్ధార్థ్‌తో రాజకీయ సన్యాసం చేయించాలని షరతు పెట్టారు. అపుడే పార్టీలో చేర్చుకుంటానని లేనిపక్షంలో మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. 
 
కాగా, బీఎస్పీ నుంచి ఆకాశ్ ఆనంద్‌ను ఇటీవల పార్టీ నుంచి బహిష్కరించిన విషయం తెల్సిందే. పార్టీ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేందుకే ఈ పని చేసినట్టు ఆమె ప్రకటించారు. అయితే, ఆకాశ్ చేసిన తప్పులను క్షమించి తిరిగి పార్టీలో చేర్చుకోవాలని మాయవతి భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఆమె ఓ షరతు విధించారు. 
 
ఆకాశ్‌ ఆనంద్‌ మామ, మాజీ ఎంపీ అశోక్‌ సిద్ధార్థ్ రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటేనే.. తిరిగి తన మేనల్లుడిని పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తానని స్పష్టం చేశారు. అలా జరిగితే బహుజన్‌ సమాజ్‌ పార్టీకి సంబంధించిన కీలక బాధ్యతలు కూడా ఆకాశ్‌కు తిరిగి అప్పగిస్తానని మాయావతి పేర్కొన్నారు. 
 
అశోక్‌ సిద్ధార్థ్ పార్టీ లక్ష్యాల కన్నా తన వ్యక్తిగత, కుటుంబ ప్రయోజనాలకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ పర్యవసానాలను ఆయనతో పాటు ఆకాశ్‌ కూడా భరించాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. ఇప్పటికైనా తన కుటుంబాన్ని.. కుమార్తె - అల్లుడి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని అశోక్‌ రాజకీయాల నుంచి వైదొలగగాలని డిమాండ్ చేశారు. అప్పుడే తన మేనల్లుడికి బాధ్యతలు అప్పగించే విషయాన్ని పార్టీ పరిశీలిస్తుందని మాయావతి స్పష్టం చేశారు. 
 
బీఎస్పీ అధ్యక్షురాలు మాయావతి గతంలో తన రాజకీయ వారసుడిగా మేనల్లుడు ఆకాశ్‌ ఆనంద్‌ను ప్రకటించారు. తర్వాత ఆ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు. ఆకాశ్‌ ఇంకా పరిణతి సాధించలేదని అప్పట్లో పేర్కొన్నారు. మళ్లీ గతేడాది ఆయనను తన రాజకీయ వారసుడిగా.. పార్టీ జాతీయ సమన్వయకర్తగా ప్రకటించారు. 
 
పార్టీలో పూర్తి పరిణతితో పనిచేసేందుకు ఆకాశ్‌కు మళ్లీ అవకాశం ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల మరోసారి ఆయన్ను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారు. ప్రస్తుతం మూడోసారి కూడా యూటర్న్ తీసుకోవడంతో పాటు ఆకాశ్‌కు షరతుతో కూడా కూడిన మరో అవకాశం ఇవ్వనున్నట్లు మాయావతి పేర్కొనడం గమనార్హం. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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