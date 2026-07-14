సంబంధిత వార్తలు
- పుట్టింటికి వెళ్తానన్న భార్య ముక్కు కోసేసిన భర్త.. ఈ గొడవ అంతటితో ఆగలేదు..
- Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
- భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
- ఇంటికి వచ్చిన భర్త... ప్రియుడితో నగ్నంగా కనిపించిన 9 మంది పిల్లల భార్య... తర్వాత ఏం జరిగింది...
- నాన్న, నాన్నమ్మ ప్రవర్తన నచ్చలేదు.. అందుకే చనిపోతున్నా... విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయింది : కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి
మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయిందని పూణె వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి రాఖీ అగర్వాల్ బోరున విలపిస్తున్నారు. ఈ కేసు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి రేఖా అగర్వాల్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి లేఖ రాశారు.
'మా కళ్లముందు నా బిడ్డ ఒక అందమైన జీవితాన్ని జీవించాలని కోరుకున్నాను. కానీ, మేం చివరకు అతడి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. నా కుమారుడిని దారుణంగా హత్య చేశారు. అతడు చనిపోవడంతో నా ప్రపంచం మొత్తం మాయమైపోయింది. ఇంట్లో ఎటుచూసినా అతడి జ్ఞాపకాలే. ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేక.. మా కుటుంబ సభ్యుల్లో మరొకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఎవరో జాలి చూపించాలని ఇదంతా నేను చెప్పట్లేదు. మోడీజీ.. నాకు కావాల్సింది న్యాయం. న్యాయం అలస్యమవుతున్నా కొద్దీ.. మా బాధ మరింత పెరుగుతోంది. కేతన్ ఎప్పటికీ తిరిగిరాడు. కానీ బాధ్యులకు చట్టప్రకారం కఠిన శిక్ష పడాలి. సాధ్యమైనంత త్వరగా న్యాయం జరిగేలా చూడండి' అని ఆ లేఖలో కేతన్ తల్లి కోరారు. కేతన్ హత్యకు గురైన రోజుల వ్యవధిలోనే.. అతడి తాత దేవీచంద్ అగర్వాల్ (71) మృతి చెందిన సంగతి తెలిసిందే.
RAW NTR సంస్థకు జూ.ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు!!
టాలీవుడ్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తూ, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోన్న 'RAW NTR' సంస్థకు ఎలాంటి అధికారం లేదని నటుడు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. ఆయనకు సంబంధించిన సేవా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వివరాలు కేవలం వ్యక్తిగత లేదా ఆయన అధికారిక బృందం ద్వారా మాత్రమే వెల్లడి అవుతాయని ప్రకటించింది.
NTR Clarity: ఎన్.టి.ఆర్.పై వస్తున్న వార్తలకు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం వివరణ
ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, RAW NTR అనే సంస్థతో లేదా దాని కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే, ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు.
Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
\మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Balakrishna: తారక్ (జూ.ఎన్.టి.ఆర్.) రాజకీయ ప్రవేశంపై బాలక్రిష్ణ స్పందన హైలైట్
పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ముంబైలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేసుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్.టి.ఆర్. రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దానితోపాటు ఎవరుకు తగినట్లు వారు అంచనాలు, విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. ఎక్స్.. లో ముఖ్యంగా మహిళే రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ అసలు ఎన్.టి.ఆర్. తెలంగాణాలో వుండగా, ఆంధ్రరాజకీయాల్లోకి ఎందుకు? అన్నట్లు తనదైన శైలిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు చర్చిస్తుంది. జూలై 18న ఎన్.టి.ఆర్. ప్రకటన చేస్తారని కొద్దిరోజుల ముందుగా వస్తోన్న గాసిప్ కు రివ్యూలు మరింత క్రైజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
బహుముఖ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' సెలబ్రిటీలు, సినీ ప్రముఖుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే, దాని సమర్పకుడు సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దీనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కాగా, నటులు నాగ చైతన్య, నిఖిల్, ఇంకా పలువురు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.