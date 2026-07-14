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  4. Meri poori duniya chali gayi : Ketan Agarwal’s mother writes to PM Narendra Modi, seeks justice
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (17:51 IST)

మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయింది : కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి

ketan agarwal
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (17:51 IST)
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మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయిందని పూణె వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి రాఖీ అగర్వాల్ బోరున విలపిస్తున్నారు. ఈ కేసు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి రేఖా అగర్వాల్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి లేఖ రాశారు. 
 
'మా కళ్లముందు నా బిడ్డ ఒక అందమైన జీవితాన్ని జీవించాలని కోరుకున్నాను. కానీ, మేం చివరకు అతడి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. నా కుమారుడిని దారుణంగా హత్య చేశారు. అతడు చనిపోవడంతో నా ప్రపంచం మొత్తం మాయమైపోయింది. ఇంట్లో ఎటుచూసినా అతడి జ్ఞాపకాలే. ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేక.. మా కుటుంబ సభ్యుల్లో మరొకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 
 
ఎవరో జాలి చూపించాలని ఇదంతా నేను చెప్పట్లేదు. మోడీజీ.. నాకు కావాల్సింది న్యాయం. న్యాయం అలస్యమవుతున్నా కొద్దీ.. మా బాధ మరింత పెరుగుతోంది. కేతన్ ఎప్పటికీ తిరిగిరాడు. కానీ బాధ్యులకు చట్టప్రకారం కఠిన శిక్ష పడాలి. సాధ్యమైనంత త్వరగా న్యాయం జరిగేలా చూడండి' అని ఆ లేఖలో కేతన్ తల్లి కోరారు. కేతన్‌ హత్యకు గురైన రోజుల వ్యవధిలోనే.. అతడి తాత దేవీచంద్‌ అగర్వాల్‌ (71) మృతి చెందిన సంగతి తెలిసిందే. 
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ఠాగూర్

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