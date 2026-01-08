కుమారుడు హఠాన్మరణం... సంపాదనలో 75 శాతం పేదలకు : వేదాంత చైర్మన్
తన కుమారుడు అగ్నివేశ్ అగర్వాల్ మృతిపై బిలియనీర్, గనుల రంగ దిగ్గజం సంస్థ వేదాంత గ్రూపు చైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్ కుమారుడు హఠాత్తుగా మృతి చెందారు. దీంతో తీవ్ర విషాదంలో కూరుకునిపోయిన అనిల్ అగర్వాల్... గతంలో తన కుమారుడు చెప్పినట్టుగా తమ సంపాదనలో 75 శాతం సమాజానికి ఇచ్చేస్తానని పునరుద్ఘాటించారు. పైగా, తన కుమారుడు లేని తమ జీవితంలో చీకట్లు కమ్మాయని అనిల్ ఎక్స్ వేదికగా భావోద్వేగపూరిత పోస్ట్ పెట్టారు.
'కుమారుడు అగ్నివేశ్ ఎంతో త్వరగా మమ్మల్ని విడిచివెళ్లిపోయాడు. అతడి వయసు 49 ఏళ్లే. భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో కలలుండేవి. అమెరికాలో జరిగిన స్కీయింగ్ ప్రమాదంలో గాయపడిన అగ్నివేశ్, ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటున్న సమయంలో కార్డియాక్ అరెస్టు కావడంతో మమ్మల్ని విడిచివెళ్లిపోయాడు. జీవితంలో ఎన్ని విజయాలు సాధించినా.. ఎంతో ఒదిగి ఉండేవాడు.
ఒక ఫ్రెండ్లా నా వెంటే ఉండేవాడు. దేశం స్వావలంబన దిశగా పయనిస్తోందని బలంగా నమ్మేవాడు. మా సంపాదనలో 75 శాతం సమాజానికి తిరిగిస్తానని అగ్నికి వాగ్దానం చేశాను. ఆ వాగ్దానాన్ని మరోసారి పునరుద్ఘాటిస్తున్నాను. అయితే, నువ్వు లేకుండా ఈ దారిలో ఎలా నడవాలో నాకు తెలియడం లేదు. కానీ నీ ఆలోచనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తాను అని రాసుకొచ్చారు.
కాగా, అనిల్కు అగ్నివేశ్తో పాటు కుమార్తె ప్రియ ఉన్నారు. ఆమె వేదాంతా లిమిటెడ్ బోర్డు మెంబర్. హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్కు ఛైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వేదాంతా అనుబంధ సంస్థ తల్వండి సోబో పవర్ లిమిటెడ్కు అగ్నివేశ్ ఛైర్మన్. అనిల్ అగర్వాల్ నికర సంపద 330 కోట్ల డాలర్లు. ఇందులో నుంచి 75 శాతం సమాజానికి ఇవ్వనున్నారు.