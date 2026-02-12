కృత్రిమమేథతో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ప్రమాదం : మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ చీఫ్ ముస్తాఫా సులేమాన్
కృత్రిమమేథతో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ముప్పు తప్పని మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ చీఫ్ ముస్తాఫా సులేమాన్ అన్నారు. మరో యేడాది కాలంలో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలు సింహ భాగం ఏఐతో భర్తీ అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఉద్యోగాల్లో కొందరు కోడర్లు మాత్రమే కాకుండా, లాయర్లు, అకౌంటెంట్ ఉద్యోగాలపై కూడా ఏఐ కత్తి వేలాడుతోందని ఆయన తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ ఏజీఐ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడుతోందని, ఇది మనుషులు రోజువారీ చేసే అన్ని పనులను సమర్థంగా చేయగల శక్తిమంతమైన ఏఐ టూల్గా సులేమాన్ అభివర్ణించారు.
రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో ఏఐ ఏజెంట్లు పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో పనులను సమర్థంగా చక్కబెడతాయని అంచనా వేశారు. మైక్రోసాఫ్ట్ అందించే టూల్స్ ద్వారా క్లయింట్లు రోటీన్ టాస్కులను మానవ ప్రమేయం లేకుండానే చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. కంప్యూటర్తో సంబంధం ఉన్న దాదాపు అన్ని ఉద్యోగాలు ఏఐ ఆటోమేషన్ ప్రమాదంలో ఉన్నాయని ఆయన అంచనా వేశారు.
'కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని పనిచేసే లాయర్లు, అకౌంటెంట్లు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లు, మార్కెటింగ్ వ్యక్తుల టాస్కులు రాబోయే 12-18 నెలల్లో ఏఐ ద్వారా అప్గ్రేడ్ అవుతాయి. భవిష్యత్తులో కొత్త ఏఐ మోడళ్లు పాడ్కాస్ట్ లేదా బ్లాగ్ రాయడం లాంటి పనులూ చేయబోతున్నాయి. భూమిపై ఉండే ప్రతి సంస్థకు, ప్రతి వ్యక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏఐని రూపొందించవచ్చు' అని సులేమాన్ పేర్కొన్నారు.