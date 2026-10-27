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  4. Microsoft offers voluntary exit package to 60K employees across India, US, UK and Canada
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (10:19 IST)

మైక్రోసాఫ్ట్‌లో 60 వేల మందికి ఎగ్జిట్ ఆఫర్... దిగ్భ్రాంతిలో ఉద్యోగులు..

microsoft
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (10:19 IST)
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టెక్‌ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగించనుంది. ఇందుకోసం వాలంటరీ ఎగ్జిట్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. భారత్‌ సహా పలు దేశాల్లో 60 వేల మంది ఈ ప్లాన్‌కు అర్హులు. అంటే ఇంతమంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉండటం టెక్ రంగంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ ప్రభావం ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్దదైన హైదరాబాద్‌ మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఆఫీస్‌పై పడే అవకాశం ఉందని టెక్ రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 
 
మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్నల్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం లెవల్ 70 అంతకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగులు దీనికి అర్హులు. ఎగ్జిట్ ఆఫర్‌లో వయోపరిమితి, కనీస సర్వీస్ కాలం నిబంధనలు ఏవీ లేవు. అలాగే ఉద్యోగి ప్రతిభతో సంబంధం కూడా లేదు. అయితే అన్ని విభాగాలకు ఈ ప్లాన్ వర్తించదు. సేల్స్‌, మార్కెటింగ్‌, సెక్యూరిటీ, కొన్ని నిర్దిష్ట ఇంజినీరింగ్‌ విభాగాలు ఇందులో భాగం కావు. కోపైలట్‌, కోర్‌ఏఐ, విండోస్‌+డివైజ్‌, ఎక్స్‌బాక్స్‌, ఫైనాన్స్‌, హెచ్‌ఆర్‌ వంటి విభాగాల్లోని ఉద్యోగులు ఈ ఆఫర్‌ను ఎంచుకొని సంస్థ నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు.
 
భారత్‌లో మైక్రోసాఫ్ట్‌‌కు 23,000 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఎక్కువమంది టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, కార్పొరేట్ సపోర్ట్ విభాగాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరిలో ఎంతమందికి ఈ ప్లాన్ వర్తిస్తుందో స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది. కోపైలట్‌, ఏఐ, క్లౌడ్‌ వంటి విభాగాల సిబ్బంది ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. 
 
మైక్రోసాఫ్ట్‌ ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న రెడ్‌మండ్‌ క్యాంపస్‌ తర్వాత హైదరాబాద్‌ క్యాంపసే అతిపెద్ద ఇంజినీరింగ్‌ హబ్‌. ఇక్కడ దాదాపు 10,000 మందికిపైగా ఉద్యోగులు ఉన్నారు. భారత్‌లో బెంగళూరు, చెన్నై, గురుగ్రామ్‌, న్యూదిల్లీ, అహ్మదాబాద్‌, కోల్‌కతా, పుణె, ముంబయి, నోయిడాలో కార్యాలయాలున్నాయి. 
 
తాజా ఆఫర్‌ను అంగీకరించి వెళ్లే ఉద్యోగులకు కంపెనీ స్టాండర్డ్ సెవరెన్స్ (Severance package) రూపంలో ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ఉద్యోగులు మరో ఉపాధిని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, కొత్త ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కునే క్రమంలో అవసరమైన వనరులను సమకూర్చుతామని ఈ ప్లాన్‌లో భాగంగా మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్లడించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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