ఇరాన్పై దాడికి భారత్ పోర్టులను వాడుకుంటున్న అమెరికా
అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం తీవ్రస్తాయికి చేరుకుంది. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలు తీవ్ర స్తాయిలో వైమానికి దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్పై దాడికి అమెరికా భారత పోర్టులను వాడుకుంటోందంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై భారత్ స్పందించింది. ఈ ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇవన్నీ నిరాధారమైన వార్తలంటూ భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
యూఎస్ ఆర్మీ మాజీ కల్నల్ డగ్లస్ మెక్గ్రెగొర్ అమెరికాలోని ఓ మీడియా ఛానల్లో మాట్లాడుతూ, తమ బేస్లు ధ్వంసమయ్యాయని తెలిపారు. అందుకే సమీపంలోని భారత నేవీ బేస్లను అమెరికా ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తోందన్నారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ భారత విదేశాంగ ఫ్యాక్ట్చెక్ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. 'ఇవన్నీ తప్పుడు, నకిలీ ఆరోపణలు మాత్రమే. ఇలాంటి కల్పిత, నిరాధార వ్యాఖ్యలను నమ్మొద్దని హెచ్చరిస్తున్నాం' అని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది.
మరోవైపు హిందూ మహాసముద్రంలో ఇరాన్ యుద్ధనౌకపై దాడి జరిగిన వేళ ఈ అసత్య ప్రచారం బయటకు రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇరాన్ యుద్ధ నౌక ఐరిస్ దేనా-75పై అమెరికా జలాంతర్గామితో దాడి చేసి ముంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. దాడి సమయంలో నౌకలో 180 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. వీరిలో కొంతమందిని శ్రీలంక దళాలు రక్షించగా.. 87 మంది మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. మిగతా వారికోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.